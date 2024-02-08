Оргкомитет «Платиновой унции» определил предварительных номинантов премии по итогам 2023 года

На заседании организационного комитета XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция», состоявшемся 7 февраля, подведены итоги работы экспертного совета на первом этапе конкурса. Изучены списки номинантов (табл. 1), проанализированы заявки, поступившие в подноминации категории «Проект года» (табл. 2), и их соответствие установленным критериям, утверждены списки для участия в категории «Динамика года».

Победители в номинациях конкурса определяются по результатам голосования экспертного жюри — представителей научной общественности, авторитетных B2B-изданий фармрынка, генеральных директоров фармкомпаний. Для последних правилами установлено ограничение: они не могут отдать голос за свою компанию.

Оценивая номинантов конкурса, эксперты ориентируются на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.

По итогам 2023 года «Платиновая унция» будет вручена в 21 номинации.

Категория «Сделка года» вернулась в конкурсную повестку.

Список сделок, претендующих на победу, предложен организационным комитетом конкурса с учетом ситуации на рынке. Годом ранее награда в этой номинации не присуждалась.

Каждый проект, заявленный для участия в одной из подноминаций «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект» и «Маркетинговый проект/Проект по продвижению» категории «Проект года», тщательно анализировался с точки зрения соответствия критериям номинации. На заседании оргкомитета состоялось финальное обсуждение сформированных списков.

Интрига вокруг специальных номинаций «Платиновой унции» сохраняется. Они могут быть объявлены оргкомитетом на заседании, посвященном подведению итогов второго этапа конкурса.

Следующий этап голосования начнется 19 февраля и продлится до 29 марта.

Далее результаты конкурса будут отправлены на аудит. Официальный аудитор — «Группа компаний Б1».

Торжественная церемония награждения победителей «Платиновой унции» состоится 18 апреля.

Таблица 1

Предварительный список номинантов* «Платиновой унции» по результатам голосования на первом этапе конкурса

Производитель лекарственных средств

*Крупнейшие производители ЛС

Bayer «Биннофарм Групп» «Отисифарм» «Фармстандарт» ГК «Нижфарм»

Производитель лекарственных средств

Нишевые и специализированные производители ЛС *

«Альфасигма» «Алексион» «Биотехнос» «ПИК-Фарма» «Фарм-Синтез»

Дистрибьютор лекарственных средств

«Гранд Капитал» «Катрен» «Протек» «Пульс» «Р-Фарм»

Аптечная сеть

Федеральная аптечная сеть *

«Апрель» (Краснодар) «Имплозия» (Самара) «НЕО-Фарм»/«Аптеки Столички» (Москва) «Планета Здоровья» (Пермь) «Ригла» (Москва)

Аптечная сеть

Региональная аптечная сеть *

«Антей» (Вологда) «Губернские аптеки» (Красноярск) «Здоров.ру» (Москва) «Монастырев.рф» (Владивосток) «Невис» (Санкт-Петербург)

E-commerce*

«Аптека.ру» «Апрель» «Еаптека» «Здравсити» «Ригла»

Безрецептурный препарат*

«Детралекс» (Servier) «Ингавирин» («Валента Фармацевтика») «Кардиомагнил» (Stada) «Пенталгин» («Отисифарм») «Трекрезан» («Солофарм»)

Рецептурный препарат*

«Конкор» (Merck) «Ксарелто» (Bayer) «Мексидол» («Фармасофт») «Эдарби» (ГК «Нижфарм») «Эликвис» (Pfizer)

Лонч года. Коммерческий сектор

«Аллергофри» («ПанабиоФарм») «Лорангин» («Профит-Фарм») «Лоротрицин» («Биннофарм Групп») «Синусэфрин» (Тульская фармацевтическая фабрика) «Табакетте» («Северная звезда»)

Лонч года. Государственный сектор

«Пемброриа» («Биокад») «Пнемотекс» («Нанолек») «Полиоваксин» («Нанолек») «Энхерту» (AstraZeneca) «Яситара» («Фармасинтез»)

Сделка года

ГК «Протек» приобрела долю в инвесткомпании «Активного компонента» ГК «Протек» приобрела завод по производству субстанций «Бион» Сеть «36,6» приобрела аптеки «Лекоптторг» и «Родник здоровье»: 170 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «ВалентаФарм» выкупила права на препарат «Регидрон»

Менеджер года. Менеджер высшего звена

Александр Кузин, генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп» Дмитрий Погребинский, генеральный директор «ЦВ Протек» Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм» Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла»

Менеджер года. Функциональный менеджер

Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Нижфарм» Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Вилена Галкина, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм» Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований «ДСМ» Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Алексей Торгов, заместитель генерального директора АО «Биокад»

Таблица 2

Заявочные номинации «Платиновой унции»

Проект года (Социальный проект)

1 «Мама, я здесь, и я остаюсь» ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 2 «Молодежь выбирает фарму» ООО «Биннофарм Групп» 3 «Тревожная кнопка» ЗАО «ФармфирмаСотекс» 4 «Круг добрых дел» ООО «ФК ПУЛЬС» 5 Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская Школа Фармацевтов» АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 6 Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и гриппа». АО «МБНПК «Цитомед»

Проект года (Бизнес-проект)

1 Создание одного из крупнейших в России Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза ООО «Биннофарм Групп» 2 «Курс на расширение» АО «ВЕРТЕКС» 3 Цифровая услуга – сервис «Плати частями» ООО «еАптека» 4 Pharmadeal.ru ООО «ИксТэк» 5 «Локализация Випидии» ГК «Нижфарм» 6 Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений, вызываемых возбудителями: Aspergillusfumigatus, Aspergillusflavus, Aspergillusniger, Scopulariopsisbrevicaulis, Mucorspp, на основе шалфея лекарственного Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» АО «ЦВ Протек» 8 «Импортонезависимость в производстве субстанций» ООО «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм») 9 «Первая Управленческая Франшиза Аптека Фарма» Аптека Фарма ООО «Фармика»

Проект года (Digital-проект)

1 Проект для врачей-гинекологов «Эпигениколог» ООО «Алцея» 2 AptekaMos.ru ООО «АСофт XXI» 3 «Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 4 КардиоКанон — информационный портал для кардиологов и терапевтов ЗАО «Канонфармапродакшн» 5 «Динамика вверх» АО «Тева» 6 ЭкспертныеХАБыотSFE&Marketing Excellence Academy ООО «Фарма и МедикалРекрутмент» 7 ТВ программа «Здоровье и Люди» — программа на стыке медицины и фармацевтики ООО «Фирма «Здоровье»

Проект года (Маркетинговый проект/Проект по продвижению)

1 Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 2 «Гастрозабота» ООО «Биннофарм Групп» 3 Использование вирусного креатива для продвижения антигельмитного препарата среди педиатров ООО «Биннофарм Групп» 4 Эволюция ассортимента — залог успеха ГУП «Волгофарм» 5 «Артра&Спорт.Здоровье&Долголетие» ГК «Нижфарм» 6 VITRUM Energy ГК «Нижфарм» 7 Кальций важен всем.

Рекламная кампания «Кальций важен всем» по линейке кальция от «Нижфарм» ГК «Нижфарм» 8 Экосистема глаз ГК «Нижфарм» 9 Экспертная эндокринология.

Информационный проект для врачей-эндокринологов России ГК «Нижфарм» 10 Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» ГК «Фармасинтез»

*Номинанты представлены в алфавитном порядке.

Источник: оргкомитет конкурса «Платиновая унция»