Оргкомитет «Платиновой унции» определил препараты — финалисты в категории «Динамика года»
Оргкомитетом XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы препараты, вошедшие в шорт-листы категории «Динамика года» в государственном секторе и розничном сегменте.
В номинации «Препарат. Государственный сектор»* пять претендентов на победу:
- «Золгенсма» (Novartis),
- «Пемброриа» («Биокад»),
- «Спинраза» (Biogen),
- «Форсига» (AstraZeneca),
- «Эврисди» (Roche).
В номинации «Препарат. Розничный сегмент»* в шорт-лист вошли:
- «Граммидин» (АО «Валента Фарм»),
- «Урсосан» («ПроМедЦС Прага»),
- «Форсига» (AstraZeneca),
- «Эдарби» (ГК «Нижфарм»),
- «Эмоксипин» («Фармстандарт»).
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. Последние по правилам конкурса не могут голосовать за свои компании, препараты и проекты.
Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля.
Она пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.
Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».
Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма».
* Финалисты представлены в алфавитном порядке.
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