Оргкомитет «Платиновой унции» представил шорт-лист фармдистрибьюторов 

Номинация «Дистрибьютор лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств — крупнейшие производители ЛС», «Производитель лекарственных средств — нишевые и специализированные производители ЛС», «Аптечная сеть года — федеральная аптечная сеть», «Аптечная сеть года — региональная аптечная сеть», E-commerce.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля. Начало в 17:00.

Во второй раз за всю историю вручения премии награждение пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «КвайссерФарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

*Финалисты представлены в алфавитном порядке.