«Платиновая унция» объявила финалистов в категории «Лонч года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинациях «Лонч года. Коммерческий сектор» и «Лонч года. Государственный сектор».

Пятерка финалистов лончей в коммерческом секторе* по итогам 2023 года выглядит так:

«Аллергофри» («Панбио Фарм»),

«Лорангин» («Профит-Фарм»),

«Лоротрицин» («Биннофарм Групп»),

«Синусэфрин» («Валента Фарм»),

«Табакетте» («Северная звезда»).

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор»* претендуют пять препаратов от четырех компаний:

«Пемброриа» («Биокад»),

«Пнемотекс» («Нанолек»),

«Полиоваксин» («Нанолек»),

«Энхерту» (AstraZeneca),

«Яситара» («Фармасинтез»).

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела», направленного на поддержку подопечных БФ «Подсолнух», выступит компания «Квайссер Фарма».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.