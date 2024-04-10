«Платиновая унция» объявила финалистов в категории «Лонч года»
Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинациях «Лонч года. Коммерческий сектор» и «Лонч года. Государственный сектор».
Пятерка финалистов лончей в коммерческом секторе* по итогам 2023 года выглядит так:
- «Аллергофри» («Панбио Фарм»),
- «Лорангин» («Профит-Фарм»),
- «Лоротрицин» («Биннофарм Групп»),
- «Синусэфрин» («Валента Фарм»),
- «Табакетте» («Северная звезда»).
На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор»* претендуют пять препаратов от четырех компаний:
- «Пемброриа» («Биокад»),
- «Пнемотекс» («Нанолек»),
- «Полиоваксин» («Нанолек»),
- «Энхерту» (AstraZeneca),
- «Яситара» («Фармасинтез»).
Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.
Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.
Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».
Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела», направленного на поддержку подопечных БФ «Подсолнух», выступит компания «Квайссер Фарма».
* Финалисты представлены в алфавитном порядке.
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