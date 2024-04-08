«Платиновая унция» представила финалистов в категории «Препарат года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал рецептурные и безрецептурные препараты, ставшие финалистами в соответствующих номинациях категории «Препарат года».

Шорт-лист рецептурных лекарственных средств* включает пять препаратов: «Конкор» (Merck), «Ксарелто» (Bayer), «Мексидол» («Фармасофт»), «Эдарби» (ГК «Нижфарм»), «Эликвис» (Pfizer).

Пятерка финалистов безрецептурных препаратов* выглядит так: «Детралекс» (Servier), «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»), «Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»), «Пенталгин» («Отисифарм»), «Трекрезан» («Солофарм»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «КвайссерФарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.