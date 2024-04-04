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«Платиновая унция» представила...

«Платиновая унция» представила шорт-лист компаний года в двух подноминациях

04.04.2024
18:20
Елена Григорьева
«ФВ» начинает серию публикаций с представлением финалистов в номинациях XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов «Платиновая унция».

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинируются отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Финалистами среди крупнейших производителей по итогам 2023 года стали: Bayer, «Биннофарм Групп», ГК «Нижфарм», «Отисифарм», «Фармстандарт»*.

Три из пяти компаний: Bayer, ГК «Нижфарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания Bayer.

В подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» на победу претендуют «Альфасигма», «Алексион», «Биотехнос», «ПИК-Фарма», «Фарм-Синтез»*.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет. В него входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля.

Спонсором «Добрых дел» — традиционного благотворительного проекта, реализуемого в рамках церемонии награждения победителей совместно с БФ «Подсолнух», выступит компания «КвайссерФарма».

Во второй раз за всю историю вручения премии «Платиновая унция» награждение пройдет в онлайн-формате.

*Номинанты представлены в алфавитном порядке

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