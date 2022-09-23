Правительство продлило мораторий на весогабаритный контроль грузовиков с лекарствами

Правительство продлило временную отмену весогабаритного контроля для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Постановление № 1670 от 22.09.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мораторий продлится до 1 февраля 2023 года.

В апреле правительство приостановило весогабаритный контроль на границе для перевозчиков товаров первой необходимости до 1 сентября. Эта мера позволила сократить время доставки грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров, пояснили в пресс-службе правительства. Решение является частью комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций.

Ранее правительство также предлагало продлить с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года срок действия беспошлинного ввоза, в том числе нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС или тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, для ряда социально значимых и промышленных товаров.

В марте-апреле Комиссия и Совет ЕЭК приняли ряд мер для повышения устойчивости экономик государств — членов Союза. Тогда таможенные преференции были установлены для продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности. Они будут действовать до 30 сентября включительно.