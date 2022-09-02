Беспошлинный ввоз фармпродукции в ЕАЭС могут продлить

Правительство выступило с инициативой продлить действие таможенных льгот в рамках ЕАЭС. Информация об этом и проекты соответствующих предложений размещены на правовом портале Евразийской экономической комиссии.

Кабмин предложил продлить с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года срок действия беспошлинного ввоза, в том числе нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС или тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, для ряда социально-значимых и промышленных товаров.

В марте-апреле Комиссия и Совет ЕЭК приняли ряд мер для повышения устойчивости экономик государств-членов союза. Тогда таможенные преференции были установлены для продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности. Они будут действовать до 30 сентября включительно.

Введенные меры способствовали стабилизации экономики России и работы российских импортозависимых производителей, указано на портале.

Рассмотрением вопроса займется Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК. Предложения по доработке документов можно направлять до 21 сентября.