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Беспошлинный ввоз фармпродукции...

Беспошлинный ввоз фармпродукции в ЕАЭС могут продлить

02.09.2022
19:43
Таисия Кубрина

Правительство направило в Евразийскую экономическую комиссию предложение о продлении срока действия таможенных льгот и нулевых таможенных пошлин для ввоза отдельных видов продукции до 31 марта 2023 года. Преференции касаются импортеров продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности.

Фото: rawpixel/freepik.com

Правительство выступило с инициативой продлить действие таможенных льгот в рамках ЕАЭС. Информация об этом и проекты соответствующих предложений размещены на правовом портале Евразийской экономической комиссии.

Кабмин предложил продлить с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года срок действия беспошлинного ввоза, в том числе нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС или тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, для ряда социально-значимых и промышленных товаров. 

В марте-апреле Комиссия и Совет ЕЭК приняли ряд мер для повышения устойчивости экономик государств-членов союза. Тогда таможенные преференции были установлены для продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности. Они будут действовать до 30 сентября включительно.

Введенные меры способствовали стабилизации экономики России и работы российских импортозависимых производителей, указано на портале.

Рассмотрением вопроса займется Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК. Предложения по доработке документов можно направлять до 21 сентября.

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