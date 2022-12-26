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Правительство продлило программу...

Правительство продлило программу льготного кредитования закупок импортной продукции

26.12.2022
12:41
Артем Косенок

Правительство продлило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Она будет действовать до 30 октября 2023 года.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции продлена до 30 октября 2023 года. Такое постановление № 2354 от 20.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято из-за того, что эта мера поддержки востребована, отмечается на сайте правительства. По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 года.

Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это около 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд руб., в 2024 – 19,5 млрд руб.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Средства льготных кредитов можно направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы, писал «ФВ». В конце июня правительство расширило программу, в список попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции.

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