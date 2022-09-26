Правительство продлит упрощенную регистрацию медизделий до 2025 года

Упрощенную регистрацию медицинских изделий в случае их дефектуры продлят до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«Можно будет быстрее выводить отечественную и зарубежную продукцию на рынок, чтобы она скорее поступала в больницы и поликлиники и у врачей было все, что нужно для оказания качественной помощи пациентам, в том числе специальное оборудование для диагностики и лечения», – подчеркнул премьер.

В апреле этого года правительство упростило процедуры государственной регистрации медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением санкций против России. Для отдельных медизделий срок регистрации был сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней.

В июне созданная на базе Росздравнадзора комиссия определила перечень медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке. В него вошли 1580 кодов видов медицинских изделий, в их числе медицинская техника для ультразвуковой диагностики и изделия для эндопротезирования. Позднее этот список был расширен.

Первую ускоренную регистрацию Росздравнадзор провел в июне. Тогда регудостоверение было выдано на набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией («Вектор-ПЦРрв-ВОО»).