Производитель медицинского кислорода Air Liquide объявил об уходе из России

Один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности Air Liquide объявил об уходе из России. Французская компания прекратила свою деятельность с 1 сентября и передала свой бизнес местному менеджменту, подписав соответствующий меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в пресс-релизе Air Liquide. В Россию компания поставляла медицинский кислород.

«Этот проект передачи инвестиций местным менеджерам направлен на обеспечение упорядоченной, устойчивой и ответственной передачи своей деятельности в России, в том числе обеспечение бесперебойного снабжения больниц кислородом», — говорится в сообщении.

Такое решение компании еще должны одобрить регулирующие органы России. По данным Air Liquide, в стране работает около 720 сотрудников, на российский бизнес приходится менее 1% от общего оборота компании.

География деятельности Air Liquide охватывает 75 стран, число сотрудников превышает 66 тыс. человек, а пациентов и клиентов — более 3,8 млн. Выручка компании в 2021 году составила более 23 млрд евро.