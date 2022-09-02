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Санкции

Производитель медицинского кислорода Air Liquide объявил об уходе из России

02.09.2022
16:36
Артем Косенок

Французский производитель медицинского кислорода Air Liquide объявил об уходе из России. Компания передаст свой бизнес местному менеджменту, ее деятельность в стране прекращена с 1 сентября.

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Один из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности Air Liquide объявил об уходе из России. Французская компания прекратила свою деятельность с 1 сентября и передала свой бизнес местному менеджменту, подписав соответствующий меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в пресс-релизе Air Liquide. В Россию компания поставляла медицинский кислород.

«Этот проект передачи инвестиций местным менеджерам направлен на обеспечение упорядоченной, устойчивой и ответственной передачи своей деятельности в России, в том числе обеспечение бесперебойного снабжения больниц кислородом», — говорится в сообщении.

Такое решение компании еще должны одобрить регулирующие органы России. По данным Air Liquide, в стране работает около 720 сотрудников, на российский бизнес приходится менее 1% от общего оборота компании.  

География деятельности Air Liquide охватывает 75 стран, число сотрудников превышает 66 тыс. человек, а пациентов и клиентов — более 3,8 млн. Выручка компании в 2021 году составила более 23 млрд евро.

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