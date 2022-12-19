Путин подписал закон о продлении ввоза препаратов в иностранной упаковке

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза лекарственных средств в иностранной упаковке до 31 декабря 2024 года. Госдума внесла изменения в ст. 47 закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» на прошлой неделе. Соответствующий федеральный закон № 519-ФЗ от 19.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации.

В марте Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки в 61-ФЗ. Изменения затронули правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке, писал «ФВ».

Также документ, принятый в марте, установил новое требование для работы дистрибьюторов о соблюдении предельных сроков отгрузки заказанных препаратов в аптеки. Предельные сроки будут устанавливать региональные власти на местах.