СМИ сообщили об уходе еще одной иностранной фармкомпании

Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса. Его планируют закрыть до конца года, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с планами фармкомпании. По его данным, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к топ-менеджменту компании.

На главной странице российского сайта при этом сообщается о продолжении работы в стране. «ООО «Орион Фарма» Россия продолжает свою работу в штатном режиме. Забота о здоровье пациентов остается нашим главным приоритетом в любой ситуации и в любое время. Мы делаем все необходимое и возможное, чтобы российские пациенты имели возможность получать качественные препараты», — говорится в сообщении.

В Минпромторге также не знают о планах Orion. «Уведомлений об уходе с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов, входящих в портфель компании, в Минпромторг России не поступало. Компании направлен официальный запрос», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Основной препарат компании – «Метипред», предназначенный для лечения ревматоидного артрита. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с МНН метилпреднизолон в упаковках и порядка 84% в денежном выражении.

Восточная Европа и Россия – это второй по величине рынок для Orion Pharma после Финляндии. В первом полугодии 2022 года на него приходилось 17% от всех продаж. Сейчас компания продолжает импортировать в Россию готовые лекарства: объемы поставок за год практически не увеличились, а в последние месяцы они начали сокращаться, отметил Беспалов. С марта Orion Pharma прекратила упаковку «Метипреда» на площадке компании «Фармакор продакшн», сообщил один из консультантов из фармотрасли. Его слова подтверждают данные RNC Pharma. «Ведомости» направили запросы в российский и финский офисы Orion Pharma, а также в «Фармакор продакшн».

Это уже не первый случай ухода иностранной фармкомпании с российского рынка. В марте американская Eli Lilly сообщила о приостановке экспорта неосновных лекарств. В апреле британский производитель лекарств и бытовой химии Reckitt Benckiser Group Plc объявил о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес.

Также в мае стало известно, что американская BMS продает российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе компании Swixx BioPharma. В том же месяце о прекращении поставок в Россию объявили японские компании Daiichi Sankyo и Eiken Chemical, объяснив свое решение сбоями в логистике и платежной системе. Другие крупные западные фармкомпании заявили о прекращении маркетинговой активности и остановке клинических испытаний.

При этом 17 октября заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что с февраля никто из зарубежных фармацевтических компаний не покинул российский рынок. «За последние восемь месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка», — сообщил он (цитата по ТАСС). Глаголев уточнил, что за это время были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок отдельными производителями, но они фактически заменяются другими отечественными и зарубежными препаратами.