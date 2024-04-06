Стали известны финалисты в аптечных номинациях «Платиновой унции»

Разделение номинации позволило оценивать не только эффективность аптечных сетей федерального значения, но и отмечать успехи регионального бизнеса.

В шорт-лист номинации федеральных АС по итогам 2023 года вошли «Апрель» (Краснодар), «Имплозия» (Самара), «Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва), «Планета здоровья» (Пермь) и «Ригла» (Москва)*. Пятерка финалистов осталась неизменной с прошлого года. Победу годом ранее праздновала АС «Апрель».

Среди региональных сетей на победу претендуют «Антей» (Вологда), «Губернские аптеки» (Красноярск), «Здоров.ру» (Москва), «Монастырев.РФ» (Владивосток), «Невис» (Санкт-Петербург)*.

«Здоров.ру», «Монастырев.РФ» и «Невис» вошли в номинацию второй год подряд. Победитель прошлого года — АС «Здоров.ру».

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Начало в 17:00.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «КвайссерФарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

*Финалисты представлены в алфавитном порядке.