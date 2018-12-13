Аптечная ассоциация «Медико-фармацевтическое объединение» представила свою стратегию на ближайшие три года

Вступая в такие организации, аптечные сети хотят без вложения собственных средств получить дополнительный стабильный доход и передовые IT–решения при сохранении своей юридической, административной и финансовой самостоятельности. Поэтому для аптечных сетей безопасными и заманчивыми выглядят независимые от дистрибьюторов и крупных аптечных сетей объединения, чья деятельность целиком и полностью направлена на повышение прибыльности и конкурентоспособности локальных аптечных сетей. Лидером среди независимых аптечных объединений по количеству аптечных точек и доле на рынке является «Медико–фармацевтическое объединение» (МФО), которое представило свою программу для партнеров – аптечных сетей на 2019–2021 годы.

Основной фокус МФО сделан на ОТС–товары и на работу с конечным покупателем. На выставке «Аптека» компания МФО разъясняла партнерам, что в этот период любой маркетинговый контракт будет сопровождаться инструментами работы с конечным потребителем с четким пониманием механизмов выполнения условий контракта. Для обеспечения выполнения своей стратегии, с 2019 года «Медико–фармацевтическое объединение» разделяет свою деятельность на два автономных составляющих – B2B и B2C–решения.

Сегмент B2B будет представлен несколькими направлениями:

платформой medfarmu.ru – информационным ресурсом для использования партнерами из фармацевтической розницы в работе с законтрактованным ассортиментом;

дистрибьюторским звеном нелекарственного аптечного ассортимента «Медико–фармацевтический дистрибьютор» , позволяющим партнерам–сетям улучшить ситуацию с кредитными лимитами;

, позволяющим партнерам–сетям улучшить ситуацию с кредитными лимитами; «Медико–фармацевтическим аутсорсингом» (mpaut.ru), предоставляющим услуги по аутсорсингу и аудиту представителей, сложной аналитике больших объемов данных для партнеров–производителей.

В сегмент B2C–решений МФО войдут единая система онлайн–заказов, сквозной бонусный канал общения производителя с потребителем через карты лояльности и другие решения, которые направлены на повышения фронт–маржи, товарооборота, среднего чека и стимулирование покупательского спроса у партнеров–сетей.

Чтобы обеспечить заданный вектор развития, МФО открыло собственную аптеку премиум–класса в г. Санкт–Петербург (аптекадлялюдей.рф), где планируется «вживую» обкатывать все разработанные решения перед тем, как предлагать их партнерам. «Аптека для людей» компании МФО позиционируется как аптека безупречного качества – она будет одной из первых картированных аптек в стране (до этого картировались только оптовые компании), первой «экологичной» аптекой – в ней будет действовать европейская система «Take back», по которой каждый покупатель сможет сдать просроченные препараты для правильной утилизации.

Прежде, чем сформировать для себя стратегию развития на ближайшие три года, мы много общались с нашими партнерами как среди аптечных сетей, выясняя их актуальные цели, задачи и проблемы, так и с производителями, выясняя их видение своего развития, развития рынка в целом и расстановку приоритетов в фармацевтической отрасли в ближайшие годы. 2018 год был непростым для всех участников рынка, в том числе и для ассоциаций – каждый посчитал, что может объединить розницу и появилось очень много различных партнерств и новых объединений. К сожалению, в большей части, это привело к дискредитации объединений как явления в глазах производителей и некоторому хаосу в работе с сетями. Тем не менее, ассоциации, которые проявляют свою эффективность будут востребованы и далее и, надеюсь, выработают какие–то правила «избегания инцидентов». Для нас этот год был трудным еще и тем, что мы работали над усилением аналитических возможностей и повышением прозрачности данных (в том числе и по предоставлению данных ОФД), т.к. на сегодняшний день это является одним из ключевых элементов конкурентоспособности сети/ассоциации в борьбе за маркетинговые бюджеты. Нам удалось здорово продвинуться в этих двух направлениях, и мы закрываем текущий год с хорошим заделом на будущее и приятно удивим наших партнеров своими возможностями в грядущем году – прокомментировал состояние дел компании генеральный директор Николай Бордей.

Источник: МФО