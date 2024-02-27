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«Фармацевтический вестник» глазами...

«Фармацевтический вестник» глазами читателей

27.02.2024
12:51
Оксана Григорьева
Каждый день редакции начинается с жаркого обсуждения последних новостей фармацевтического рынка. Мы систематизируем информацию, добавляем в нее комментарии экспертов, подтверждаем у источников и подкрепляем сообщениями регуляторов. Так рождаются статьи, аналитические материалы, новости и разборы законодательных инициатив. Все это для того, чтобы вы были в курсе происходящих событий. Накануне 30-летия «Фармацевтического вестника» мы попросили фармспециалистов дать обратную связь. И вот что они нам рассказали. 
Фото: pressmaster/ru.123rf.com

Опрос проходил на сайте pharmvestnik.ru в разделе «Аптекарь» с 1 по 16 февраля 2024 года. Мы опросили 64 фармспециалиста из разных регионов России. 

О том, что происходит в фармацевтической отрасли: как растет средний чек, сколько новых препаратов вышло на рынок, кто банкротится, а кто вкладывает деньги в переоснащение производственной линии, рассказывать гораздо интереснее и легче, чем о своей журналистской работе. 

Поэтому предоставим слово читателям. Мы собрали комментарии, которые вы оставили, отвечая на вопрос: зачем вам «Фармвестник»?

«Мы с «Фармвестником» уже почти восемь лет — выписываем с 2016 года. Очень удобно, что есть электронная версия. Многие аналитические материалы и отчеты помогают нам в составлении справок и ежеквартальных маркетинговых отчетов. Новости подаются в удобной форме, охватываются главные темы. Следим за сообщениями о дистрибьюторах, аптечных сетях, о новом в законодательстве, о регистрации и фармаконадзоре».

«Моя работа связана с построением фармацевтической системы качества, поэтому любые кейсы других предприятий очень полезны».

«Это для меня один из основных каналов получения информации по самым разным вопросам фармрынка. Читаю, подчеркиваю и формирую задачи для подчиненных на основании предоставленной информации».

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Главное в работе журналиста — чтобы его статьи не просто читали, а понимали. Когда работаешь в узкоспециализированном издании более пяти лет и для тебя аббревиатура «ЖНВЛП» звучит как музыка, важно быть с читателем на одной волне. Приятно, что каждое рабочее утро редакции начинается с написания новостей, а ваше — с их изучения.

«Помогает аналитика, данные по законодательству, актуальные новости по новинкам фармрынка».

«Использую графики, ищу количество упоминаний, использую прогнозы».

«Каждое утро начинается с чтения дайджеста. Вся информация перерабатывается и точечно отправляется ключевым сотрудникам компании».

«Дает понимание действий основных игроков, исходя из чего можно выстраивать собственную стратегию. Принимаемые законы — это правила игры на рынке, важно быть в курсе их изменений. В целом благодаря «ФВ» создается понимание, куда и как двигается отечественная фармотрасль».

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Но, пожалуй, самый необычный комментарий касается доступности газеты. И на нем хотелось бы заострить внимание руководителей фармкомпаний. Просим не оставить без внимания потребности своих сотрудников.

«Перестала читать, потому что больше нравится печатный вариант, а подписка дорогая. Начальство деньги экономит, перестало выписывать. Когда дается бесплатная подписка в качестве поощрения на портале, читаю».

У каждого из журналистов есть статья, написание которой далось потом и кровью. Но раз мы получаем такие комментарии, значит, бессонные ночи, переговоры с упрямыми экспертами и требовательным редактором были не зря. 

«Практически применяю некоторые статьи. Номер 18 от 31 мая 2016 года храню как реликвию. Там есть статья Елены Неволиной «Мытье полов — не дело провизора». Она сыграла решающую роль в затянувшемся споре с руководством по этому вопросу. Я победила!»

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Мы собрали и внимательно изучили все пожелания о том, что еще вы хотели бы видеть на страницах нашей газеты.  

«Очень нравится мне и моим коллегам ваша ежедневная новостная рассылка по электронной почте — во-первых, в такой рассылке вы сжато резюмируете, на что обратить внимание сегодня, во-вторых, по ссылке заходишь сразу на электронную версию «Фармвестника» и дальше уже читаешь все новости номера. Хотелось бы, чтобы не прекращали данный вид связи». 

«Обсуждение острых вопросов в формате дискуссий, экспертные мнения, живые интервью с ключевыми персонами рынка, очерки об истории становления современного фармрынка в России». 

«Меня все устраивает, вестник на то и «Вестник», а для душевного чтения есть «Аптекарь». 

И обязательно выполним все, что вы нам пожелали.

«Продолжать начатое, не сбивать ритм, отличных клиентов и актуальных новостей». 

«Развивайтесь и радуйте нас новой и интересной информацией». 

«Творческих успехов, оставаться на рынке еще 30 лет (минимум)»! 

«Живи и процветай, «Фармвестник»,

И дальше нам в работе помогай,

И становись ты все известней,

Но больше ты не дорожай!»

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