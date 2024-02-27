«Фармацевтический вестник» глазами читателей

Опрос проходил на сайте pharmvestnik.ru в разделе «Аптекарь» с 1 по 16 февраля 2024 года. Мы опросили 64 фармспециалиста из разных регионов России.

О том, что происходит в фармацевтической отрасли: как растет средний чек, сколько новых препаратов вышло на рынок, кто банкротится, а кто вкладывает деньги в переоснащение производственной линии, рассказывать гораздо интереснее и легче, чем о своей журналистской работе.

Поэтому предоставим слово читателям. Мы собрали комментарии, которые вы оставили, отвечая на вопрос: зачем вам «Фармвестник»?

«Мы с «Фармвестником» уже почти восемь лет — выписываем с 2016 года. Очень удобно, что есть электронная версия. Многие аналитические материалы и отчеты помогают нам в составлении справок и ежеквартальных маркетинговых отчетов. Новости подаются в удобной форме, охватываются главные темы. Следим за сообщениями о дистрибьюторах, аптечных сетях, о новом в законодательстве, о регистрации и фармаконадзоре». «Моя работа связана с построением фармацевтической системы качества, поэтому любые кейсы других предприятий очень полезны». «Это для меня один из основных каналов получения информации по самым разным вопросам фармрынка. Читаю, подчеркиваю и формирую задачи для подчиненных на основании предоставленной информации».

Главное в работе журналиста — чтобы его статьи не просто читали, а понимали. Когда работаешь в узкоспециализированном издании более пяти лет и для тебя аббревиатура «ЖНВЛП» звучит как музыка, важно быть с читателем на одной волне. Приятно, что каждое рабочее утро редакции начинается с написания новостей, а ваше — с их изучения.

«Помогает аналитика, данные по законодательству, актуальные новости по новинкам фармрынка». «Использую графики, ищу количество упоминаний, использую прогнозы». «Каждое утро начинается с чтения дайджеста. Вся информация перерабатывается и точечно отправляется ключевым сотрудникам компании». «Дает понимание действий основных игроков, исходя из чего можно выстраивать собственную стратегию. Принимаемые законы — это правила игры на рынке, важно быть в курсе их изменений. В целом благодаря «ФВ» создается понимание, куда и как двигается отечественная фармотрасль».

Но, пожалуй, самый необычный комментарий касается доступности газеты. И на нем хотелось бы заострить внимание руководителей фармкомпаний. Просим не оставить без внимания потребности своих сотрудников.

«Перестала читать, потому что больше нравится печатный вариант, а подписка дорогая. Начальство деньги экономит, перестало выписывать. Когда дается бесплатная подписка в качестве поощрения на портале, читаю».

У каждого из журналистов есть статья, написание которой далось потом и кровью. Но раз мы получаем такие комментарии, значит, бессонные ночи, переговоры с упрямыми экспертами и требовательным редактором были не зря.

«Практически применяю некоторые статьи. Номер 18 от 31 мая 2016 года храню как реликвию. Там есть статья Елены Неволиной «Мытье полов — не дело провизора». Она сыграла решающую роль в затянувшемся споре с руководством по этому вопросу. Я победила!»

Мы собрали и внимательно изучили все пожелания о том, что еще вы хотели бы видеть на страницах нашей газеты.

«Очень нравится мне и моим коллегам ваша ежедневная новостная рассылка по электронной почте — во-первых, в такой рассылке вы сжато резюмируете, на что обратить внимание сегодня, во-вторых, по ссылке заходишь сразу на электронную версию «Фармвестника» и дальше уже читаешь все новости номера. Хотелось бы, чтобы не прекращали данный вид связи». «Обсуждение острых вопросов в формате дискуссий, экспертные мнения, живые интервью с ключевыми персонами рынка, очерки об истории становления современного фармрынка в России». «Меня все устраивает, вестник на то и «Вестник», а для душевного чтения есть «Аптекарь».

И обязательно выполним все, что вы нам пожелали.

«Продолжать начатое, не сбивать ритм, отличных клиентов и актуальных новостей». «Развивайтесь и радуйте нас новой и интересной информацией». «Творческих успехов, оставаться на рынке еще 30 лет (минимум)»!