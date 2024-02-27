«Фармацевтический вестник» глазами читателей
Опрос проходил на сайте pharmvestnik.ru в разделе «Аптекарь» с 1 по 16 февраля 2024 года. Мы опросили 64 фармспециалиста из разных регионов России.
О том, что происходит в фармацевтической отрасли: как растет средний чек, сколько новых препаратов вышло на рынок, кто банкротится, а кто вкладывает деньги в переоснащение производственной линии, рассказывать гораздо интереснее и легче, чем о своей журналистской работе.
Поэтому предоставим слово читателям. Мы собрали комментарии, которые вы оставили, отвечая на вопрос: зачем вам «Фармвестник»?
«Мы с «Фармвестником» уже почти восемь лет — выписываем с 2016 года. Очень удобно, что есть электронная версия. Многие аналитические материалы и отчеты помогают нам в составлении справок и ежеквартальных маркетинговых отчетов. Новости подаются в удобной форме, охватываются главные темы. Следим за сообщениями о дистрибьюторах, аптечных сетях, о новом в законодательстве, о регистрации и фармаконадзоре».
«Моя работа связана с построением фармацевтической системы качества, поэтому любые кейсы других предприятий очень полезны».
«Это для меня один из основных каналов получения информации по самым разным вопросам фармрынка. Читаю, подчеркиваю и формирую задачи для подчиненных на основании предоставленной информации».
Главное в работе журналиста — чтобы его статьи не просто читали, а понимали. Когда работаешь в узкоспециализированном издании более пяти лет и для тебя аббревиатура «ЖНВЛП» звучит как музыка, важно быть с читателем на одной волне. Приятно, что каждое рабочее утро редакции начинается с написания новостей, а ваше — с их изучения.
«Помогает аналитика, данные по законодательству, актуальные новости по новинкам фармрынка».
«Использую графики, ищу количество упоминаний, использую прогнозы».
«Каждое утро начинается с чтения дайджеста. Вся информация перерабатывается и точечно отправляется ключевым сотрудникам компании».
«Дает понимание действий основных игроков, исходя из чего можно выстраивать собственную стратегию. Принимаемые законы — это правила игры на рынке, важно быть в курсе их изменений. В целом благодаря «ФВ» создается понимание, куда и как двигается отечественная фармотрасль».
Но, пожалуй, самый необычный комментарий касается доступности газеты. И на нем хотелось бы заострить внимание руководителей фармкомпаний. Просим не оставить без внимания потребности своих сотрудников.
«Перестала читать, потому что больше нравится печатный вариант, а подписка дорогая. Начальство деньги экономит, перестало выписывать. Когда дается бесплатная подписка в качестве поощрения на портале, читаю».
У каждого из журналистов есть статья, написание которой далось потом и кровью. Но раз мы получаем такие комментарии, значит, бессонные ночи, переговоры с упрямыми экспертами и требовательным редактором были не зря.
«Практически применяю некоторые статьи. Номер 18 от 31 мая 2016 года храню как реликвию. Там есть статья Елены Неволиной «Мытье полов — не дело провизора». Она сыграла решающую роль в затянувшемся споре с руководством по этому вопросу. Я победила!»
Мы собрали и внимательно изучили все пожелания о том, что еще вы хотели бы видеть на страницах нашей газеты.
«Очень нравится мне и моим коллегам ваша ежедневная новостная рассылка по электронной почте — во-первых, в такой рассылке вы сжато резюмируете, на что обратить внимание сегодня, во-вторых, по ссылке заходишь сразу на электронную версию «Фармвестника» и дальше уже читаешь все новости номера. Хотелось бы, чтобы не прекращали данный вид связи».
«Обсуждение острых вопросов в формате дискуссий, экспертные мнения, живые интервью с ключевыми персонами рынка, очерки об истории становления современного фармрынка в России».
«Меня все устраивает, вестник на то и «Вестник», а для душевного чтения есть «Аптекарь».
И обязательно выполним все, что вы нам пожелали.
«Продолжать начатое, не сбивать ритм, отличных клиентов и актуальных новостей».
«Развивайтесь и радуйте нас новой и интересной информацией».
«Творческих успехов, оставаться на рынке еще 30 лет (минимум)»!
«Живи и процветай, «Фармвестник»,
И дальше нам в работе помогай,
И становись ты все известней,
Но больше ты не дорожай!»
Нет комментариев
Комментариев: 0