Фестиваль активного долголетия

В середине октября в подмосковном городе Пушкино прошел осенний фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!». В нем традиционно приняли участие люди серебряного возраста, которым подобные мероприятия дают возможность на практике приобщиться к ведению здорового образа жизни. Участники фестиваля под наставничеством опытных инструкторов постигали теорию и практику оздоровительных упражнений. Помимо скандинавской ходьбы проводились мастер-классы по лечебной физкультуре (ЛФК), дополняющие лекарственную терапию. Только системный подход к лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая остеоартрит и остеохондроз, способен дать максимальный результат.

Дорога к здоровью

Более 500 участников старше 55 лет, одевшись по-спортивному и взяв в руки палки для скандинавской ходьбы, приехали со всего Подмосковья в спортивный комплекс города Пушкино на осенний фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!», который проходит в рамках всероссийской акции «Ходи, Россия!». Цель акции – привить пожилым людям культуру физической активности и поделиться знаниями лечебной физкультуры, включая скандинавскую ходьбу как наиболее доступную, объединяющую и увлекательную физическую активность. Одним из инициаторов фестиваля выступила известная фигуристка, призер Олимпийских игр, депутат Московской областной думы, координатор федерального проекта «Старшее поколение» в Московской области, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая.

Как сообщил «ФВ» один из организаторов, директор Добровольного физкультурного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта Алексей Тихомиров, принято решение проводить подобные фестивали на постоянной основе.

«В этом году мы подготовили инструкторов по скандинавской ходьбе, которые прошли курс повышения квалификации. Сертификация тренеров необходима, поскольку приходят пожилые люди с заболеваниями, требующими от работающих с ними специалистов высокой квалификации. В течение года были запущены мастер-классы для начинающих. Ввели проект однодневных походов по историческим и культурным местам Подмосковья. Мы стараемся занимать пожилых людей три раза в неделю, чтобы они не сидели дома», – говорит г-н Тихомиров.

Целый год инструкторы ездили по городам Подмосковья и проводили открытые уроки, мастер-классы. Развивали технику выполнения движений, обучали правильности их выполнения, показывали разминочные упражнения. На фестивале организаторы смогли оценить результаты вложенных трудов, а участники повысить свой уровень. Также работали оздоровительные, медико-диагностические, развлекательные и лекционные площадки. Помимо мастер-классов по скандинавской ходьбе от известных спортсменов и инструкторов, прошли интерактивные лекции медицинских специалистов.

«Перед вами гипертоник после инфаркта. А рядом мой муж 80-ти лет, перенесший инсульт. Но сейчас по нам и не скажешь, что мы больны и немощны, – рассказывает «ФВ» Ирина Анатольевна. – Каждое утро начинается со скандинавской ходьбы, а через 3-4 часа мы чувствуем общее улучшение. Благодаря проведенным на фестивале мастер-классам, удалось увидеть свои ошибки, а значит, повысить технику упражнений. Ранее, лечебная физкультура, как и скандинавская ходьба, позволили избавиться от сильных болей в коленях, что придает нам силы для активной жизни. Для суставов важно ходить не резко и быстро, а плавно и технично».

Комплексный подход

Помимо техники северной ходьбы, конкурсанты фестиваля приняли участие в мастер-классах по такому «дефицитному» направлению, как ЛФК. На сегодняшний день ведущие специалисты в области ревматологии отмечают, что пациенты в поликлиниках наряду с медикаментозной терапией получают рекомендации по ведению здорового образа жизни. Однако для правильного выполнения комплекса специальных гимнастик необходимы практические занятия, позволяющие обучить и проконтролировать правильность выполнения упражнений. На фестивале «Ходи, Подмосковье!» участники получили возможность выявить свои ошибки в технике и закрепить полученные знания.

Инструкторы-методисты отделения физиотерапии и реабилитации НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Сергей Кузяков и Ольга Кондрашова провели мастер-класс по лечебной физкультуре для людей, страдающих ревматоидными заболеваниями, включая самое распространенное из них – остеоартрит. Особая ценность упражнений состоит в том, что они не требуют специального оборудования, позволяя выполнять их дома без подручных средств.

«У нас в институте проводилось исследование по использованию лекарственных препаратов вместе с ЛФК – результаты были значительно лучше при совместном применении, – рассказывает «ФВ» Сергей Кузяков. – Лечебную физкультуру необходимо включать в программы терапии».

Надо признать, что получить такие знания бесплатно, даже при наличии интернета, сегодня не так просто. Из-за отсутствия инфраструктуры в регионах мало внимания уделяется ЛФК. Скандинавскую ходьбу нельзя назвать альтернативой ЛФК, но за счет своей доступности она может выступать подспорьем в комплексе упражнений. Как сообщила «ФВ» Ирина Слуцкая, скандинавская ходьба не только полезна пожилым людям для профилактики заболеваний, но и незатратна.

«Мы стараемся стимулировать людей на скандинавскую ходьбу личным примером, мероприятиями, которые показывают доступность этой формы физической активности. Скандинавская ходьба не требует какой-то специализированной инфраструктуры. Достаточно приобрести подходящие палки и надеть удобную обувь», – говорит знаменитая фигуристка.

Занятия северной ходьбой дают результаты, которых пенсионеры и не ожидали. Например, увеличивается рост за счет правильной осанки и вытягивания позвоночника, нормализуется артериальное давление.

«Мы привлекаем к партнерскому участию в фестивале те компании, которые разделяют наши взгляды о необходимости проведения таких социальных проектов и реализуют это на практике. Например, могут предложить своих экспертов, методистов по лечебной физкультуре, поскольку лекарственная терапия, как правило, дает лучшие результаты в комплексе с нелекарственной терапией и, конечно, лечебной физкультурой, которая не только улучшает общее физическое самочувствие человека, но также помогает сохранить здоровье суставов и предупредить прогрессирование заболевания», – рассказывает г-н Тихомиров.

В этом году партнером фестиваля выступила компания «Биотехнос», активно поддерживающая системный подход в общем оздоровлении пациентов, в том числе с применением лечебной физкультуры.

На прошедшем фестивале помимо мастер-классов и живого интересного общения участников, проводились соревнования. Из 50 команд разных городов Подмосковья были выбраны три победителя. Первое место заняла команда из Орехово-Зуево, второе место закрепилось за Лосино-Петровским и третье взяли хозяева мероприятия – команда из города Пушкино. И хотя в соревнованиях победила дружба, спортивный дух позволяет людям старшей возрастной группы чувствовать себя бодрыми и жизнерадостными.