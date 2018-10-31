Комбинированные препараты в терапии обструктивного синдрома при пневмонии у детей

Данные симптомы часто являются ведущими в клинической картине заболевания определяя степень его тяжести и прогноз. Многочисленные исследования последних десятилетий подтверждают, что высокая распространенность бронхиальной обструкции сохраняется, а в ряде возрастных групп, в частности у детей 1 года жизни, имеет устойчивую тенденцию роста [1].

Согласно данным Ласицы О.И. (2004), бронхиальная обструкция встречается у 30% детей в общей детской популяции, при этом наиболее распространенной причиной БОС являются респираторные инфекции. Рядом исследователей показано, что у каждого второго ребенка при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) присутствует различная степень выраженности бронхиальной обструкции, которая при этом способна скрывать проявления основного заболевания [2].

К факторам, предрасполагающим к широкому распространению БОС у детей, относятся анатомо-физиологические особенности дыхательной системы, тимомегалия, наследственная предрасположенность к атопии и гиперреактивность дыхательных путей. Наиболее часто БОС отмечается у детей с отягощенным анамнезом по аллергии и у детей, болеющих респираторными инфекциями более 6 раз в год. Интересно, что в зарубежной литературе самостоятельно БОС не рассматривают, а принят термин «wheezing» — синдром «шумного дыхания», объединяющий ларинготрахеальные причины и бронхообструктивный синдром, одним из возможных объяснений такого подхода служит концепция известного физиолога J. Grossman «one airway, one disease» («одни дыхательные пути, одна болезнь»), согласно которой реакции разных отделов дыхательных путей следует рассматривать как единый патологический процесс.

Основной причиной ОРЗ с признаками бронхиальной обструкции являются вирусы — респираторно-синцитиальные и парагриппа. Однако в распространенности БОС в последние годы возросла роль и внутриклеточных инфекций (хламидия,микоплазма) [3]. При этом бронхообструктивный синдром рядом авторов рекомендовано использовать даже в качестве важного диагностического критерия атипичных пневмоний. Патогенез БОС складывается из развития отека, бронхоспазма, мукоцилиарной недостаточности и гиперсекреции слизи, которые формируя «порочный круг», могут приводить к персистенции инфекции и развитию затяжных форм течения респираторной инфекции.

Это определяет включение в терапию БОС помимо этиотропного лечения препаратов, направленных на коррекцию основных звеньев патогенеза. При этом выбор конкретных препаратов должен учитывать индивидуальные особенности ребенка, а также основываться на знании механизма их действия и фармакокинетики [4]. Базовыми направлениями в терапии БОС являются бронхолитическая и противовоспалительная терапия, а также улучшение дренажной функции бронхов. Для нормализация дренажной функции используют оральную регидратацию, большой арсенал отхаркивающих и/или муколитических препаратов, различные варианты массажа. В качестве противовоспалительных средств используются препараты, блокирующие Н1-гистаминовые и β-адренергические рецепторы, уменьшающие образования лейкотриенов и других воспаления. Бронхолитическая терапия включает применение β2-агонистов короткого действия, антихолинергических препаратов, теофиллинов короткого действия и их сочетание. Следует отметить, что у теофиллина очень узкое терапевтическое окно, и у детей последнее время его практически перестали использовать, предпочитая назначать для бронхолитической терапии селективные β2-адреномиметики (сальбутамол и аналоги),которые значительно лучше переносятся.

Важной физиологической особенностью детей является достаточно высокая чувствительность М-холинорецепторов, с первых месяцев жизни, однако применение при наличии относительно небольшого количества слабо восприимчивых к медиаторам β2-адренорецепторов, число и чувствительность которых с возрастом увеличивается. Перечисленные данные послужили поводом к созданию комбинированных препаратов.

Рациональной комбинацией, обеспечивающей патогенетическую коррекцию БОС у детей, обладает препарат Джосет®, который выпускается в виде сиропа, в состав которого входят: сальбутамол, бромгексин, гвайфенезин и ментол.

Сальбутамол купирует бронхоспазм, бромгексин проявляет отхаркивающее и противокашлевое действия, уменьшает вязкость мокроты, улучшает мукоцилиарный клиренс. Гвайфенезин снижает поверхностное натяжение и вязкость мокроты, увеличивает серозный компонент бронхиального секрета. Ментол оказывает спазмолитическое действие, мягко стимулирует секрецию бронхиальных желез, обладает антисептическими свойствами и уменьшает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

Наличие указанных свойств определило интерес к изучению комбинации сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол в терапии обструктивного синдрома у детей с различными морфологическими формами пневмонии. Для оценки эффективности оценивались продуктивность и длительность кашля, динамика течения бронхиальной обструкции, необходимость применения бронхолитиков.

Оценка эффективности исследуемой комбинации при БОС у детей проводилась в сравнении с применением комбинации монопрепаратов — бронхолитик, в сочетании с отхаркивающим или/и муколитическим средством. Данное исследование относилось к клиническим постмаркетинговым с препаратом для патогенетического лечения в терапии патологии нижних дыхательных путей, использующегося по показаниям в возрастной дозировке и проводилось в строгом соответствии с требованиями Хельсинкской декларации (WMA, 1964) и Декларации о политике в области обеспечения прав пациентов в Европе (WHO/EURO, 1994).

Критериями включения больных в исследование являлись:

Больные с различными морфологическими формами пневмонии: очаговая, очагово-сливная, сегментарная, крупозная при наличии обструктивного синдрома. Возраст больных от 3 до 13 лет (включительно). Отсутствие в анамнезе аллергии на активные компоненты препаратов, входящих в терапию пациентов.

Пациенты и методы

Исследование эффективности комбинации сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол было проведено на базе педиатрического отделения Клиники медицинского университета г. Казани и пульмонологического отделения детского стационара 18 городской больницы г. Казани.

Под наблюдением находилось 46 детей с пневмонией и БОС в возрасте от 3 до 13 лет, проходивших стационарное лечение. Средний возраст пациентов составил 9,7±1,1 года, при этом наиболее многочисленную часть выборки представляли дети от 7 до 12 лет. Все больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 26 детей, у которых в качестве единственного препарата для терапии БОС использовался Джосет® (сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол).

Доза препарата варьировала в зависимости от возраста и составила у детей в возрасте до 6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет —1-2 чайной ложке (5 мл — 10 мл) 3 раза в сутки, детям старше 12 лет — по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. Длительность курса применения составляла от 3 до 14 суток (в среднем 10±0,9 дня).

Группу контроля (2 группа) составили 20 детей аналогичного возраста, получавших комбинацию монопрепаратов — бронхолитика, в сочетании с отхаркивающим или/и муколитическим средством, в дозировках, соответствующих возрасту. Больные поступали в стационар на 3-12 день болезни, при этом 63% пациентов были госпитализированы на 7 и более день от начала заболевания. У 87% детей в анамнезе отмечались симптомы бронхиальной обструкции, ларингоспазма или респираторного аллергоза. Группы больных были сравнимы по возрасту и тяжести заболевания.

Лечение кашля у всех детей проводилось на фоне базисной антибактериальной терапии. По показаниям назначали жаропонижающие и десенсибилизирующие средства, в дебюте заболевания — противовирусные препараты. Обследование больных проводилось по единой программе. Жалобы и состояние каждого больного отражались в индивидуальных регистрационных картах (ИРК). Учет основных клинических симптомов в соответствии с ИРК проводился до приема препарата (0 день), затем ежедневно в течение 10 дней от начала приема препарата и при необходимости до 14 дня.

Проводился обязательный динамический лабораторный и инструментальный контроль, включающий: клинический анализ крови и мочи, а также оценку функции внешнего дыхания и сатурации кислорода.

Основными критериями оценки терапевтической эффективности комбинации сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол были сроки обратного развития основных клинических симптомов и синдромов (кашель, одышка), длительность антибактериальной терапии, а также динамики лабораторных и инструментальных показателей. Учитывалась возможность появления побочных реакций. Статистическая обработка материала проводилась с использованием вариационного анализа и определения среднего арифметического (М), средней ошибки среднего арифметического (m), критерия достоверности Стьюдента.

Результаты исследования

Анализ данных у детей исследуемых групп показал, что в общем анализе крови у 57% наблюдался умеренный, а у 27% — выраженный лейкоцитоз, в 7% случаев — лейкопения. Нейтрофильный сдвиг в лейкоформуле отмечен у 67% детей, а относительный лимфоцитоз — у 19%. Динамика изменений других показателей гемограммы (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты) у большинства детей не выходила за пределы нормальных колебаний. Показатели функции внешнего дыхания были изменены до лечения у всех детей (объем форсированного выдоха). Сравнительный динамический анализ на фоне проводимой терапии показал, что у детей 1 группы) уменьшение выраженности БОС происходило в среднем на 3 день, в то время как в контрольной группе — на 4-5 сутки. В 1 группе отмечена быстрая положительная динамика аускультативных и перкуторных данных, синдрома кашля. Так, у большинства детей уже к 3-му дню приема комбинации сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол отмечалось уменьшение интенсивности и частоты кашля, что сопровождалось улучшением общего состояния.

Оказалось, что комбинированный препарат эффективен при спастическом и приступообразном кашле. Кроме этого положительная динамика характера кашля у 57% детей проявлялась в виде трансформации кашля в эффективный влажный, что способствовало более легкой санации трахеобронхиального дерева. Подобный эффект отмечался в контрольной группе в среднем на 1,5 дня позже.

При динамическом исследовании функции внешнего дыхания у детей 1 группы отмечено улучшение к 3 дню объема форсированного выдоха на 12-19%, в то время как у детей контрольной группы изменение данного показателя составили от 10 до 14% (р>0,05). Изменения сатурации кислорода соответствовали в основном морфологической форме пневмонии, и не отличались между детьми исследуемых групп, однако отмечена тенденция к более быстрому росту насыщения крови кислородом отмечена в первой группе. Важным этапом оценки эффективности патогенетической терапии явились сроки этиотропной терапии у обследованных детей. Показано, что у детей 1 группы средний срок анти бактериальной терапии составил 11,7±1,3 дня, в то время как у детей контрольной группы — 13,6±0,7 (p<0,05).

Таким образом, представленная динамика показывает эффективность включения комбинации сальбутамол + бромгексин + гвайфенезин + ментол в терапию БОС при пневмонии у детей. Оценка профиля безопасности комбинированного препарата показала, отсутствие зарегистрированных побочных явлений, что свидетельствует о хорошей переносимости средства детьми данной возрастной группы. Эффективность применения комбинированного препарата в БОС при пневмонии у детей, на наш взгляд, обусловлена его комплексным патогенетическим при потенцировании клинической эффективности отдельных компонентов препарата.

Выводы

Использование препарата при БОС у детей с пневмонией позволяет:

достигнуть сокращения сроков одышки и нормализации параметров функции внешнего;

дыхания, уменьшения частоты и интенсивности кашля;

сократить длительность антибактериальной терапии пневмонии у детей.

Препарат не оказывал побочного отрицательного воздействия на организм больного, хорошо переносился, токсических и аллергических реакций за время исследования не зарегистрировано. Полученные данные в исследовании позволяют рекомендовать препарат к использованию в педиатрической практике при терапии кашля, особенно при наличии БОС.

Авторы

Х.М. Вахитов1, Ж.Р. Ибрагимова2, А.М. Закирова1, Н.В. Оленев3, Л.Ф. Вахитова1

Казанский государственный медицинский университет, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 Городская клиническая больница № 18, 420101, г. Казань, ул. Мавлютова, д. 2 Клиника медицинского университета, 420012, г. Казань, ул. Толстого, д. 4

Литература