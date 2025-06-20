Сергей Давыдов: чего ожидать от стратегической сессии

Задачи стратегической сессии

А. Постановка долгосрочных целей и поиск их решений

Первая и наиболее ожидаемая задача стратсессии — это анализ текущей ситуации и трендов развития, прогноз на будущее, формулировка целей развития компании и поиск того, как это сделать. И, как видно из этого определения, здесь три задачи: рассмотрим их по отдельности.

Анализ текущей ситуации, трендов развития, прогноз:

Анализ текущей ситуации предполагает наличие достоверной, достаточно полной, структурированной информации, знание и отработанные навыки использования инструментов анализа данных, умение делать валидные выводы из получаемых агрегированных данных, опыт качественного отображения этих выводов в тексе и презентациях. Даже простой перечень показывает, что если не было серьезной подготовки к стратсессии и отбора и подготовки самих участников, то одно-двухдневная сессия в лучшем случае будет базироваться на очень слабом информационном основании и здравом смысле, что не имеет смысла.

Анализ текущей ситуации предполагает наличие достоверной, достаточно полной, структурированной информации, знание и отработанные навыки использования инструментов анализа данных, умение делать валидные выводы из получаемых агрегированных данных, опыт качественного отображения этих выводов в тексе и презентациях. Даже простой перечень показывает, что если не было серьезной подготовки к стратсессии и отбора и подготовки самих участников, то одно-двухдневная сессия в лучшем случае будет базироваться на очень слабом информационном основании и здравом смысле, что не имеет смысла. Анализ трендов развития значительно сложнее. Например, в due-diligence 1 финансовую модель с WACC 2 , NPV 3 и другими параметрами рассчитать достаточно легко. Но сделать прогноз продаж трудная задача: почему он будет расти быстрее рынка и на сколько быстрее? Это не просто уравнение регрессии, где вы «протягиваете» уровень тренда дальше. Это анализ изменений и их влияния на ваш сегмент рынка. Обоснованным будет предположение, что большинство участников вряд ли смогут это сделать.

Анализ трендов развития значительно сложнее. Например, в due-diligence финансовую модель с WACC , NPV и другими параметрами рассчитать достаточно легко. Но сделать прогноз продаж трудная задача: почему он будет расти быстрее рынка и на сколько быстрее? Это не просто уравнение регрессии, где вы «протягиваете» уровень тренда дальше. Это анализ изменений и их влияния на ваш сегмент рынка. Обоснованным будет предположение, что большинство участников вряд ли смогут это сделать. Прогноз факторов сегментации рынка вашей компании. Здесь есть много инструментов, позволяющих избежать грубых ошибок, но в целом это самый сложный компонент, больше похожий на искусство, чем на технологию.

Формулировка целей развития компании. Первый этап завершается прогнозом: каково наиболее вероятностное будущее той среды, в которой существует компания. Теперь необходимо определить, где компания хотела бы и могла оказаться, чтобы обеспечить устойчивое и прибыльное конкурентное преимущество. Что является сильными сторонами компании, но не сейчас, а в будущем, и что, наоборот, возможно, сейчас является преимуществом, но станет отрицательным фактором в будущем, а это значит возможную радикальную переоценку активов компании.

Погруженность в операционную деятельность может сыграть в этом случае опасную отрицательную роль: очень сложно отказаться от чего-то прибыльного ради того, что в настоящий момент ничего не представляет. Это обязательно будет вносить когнитивные искажения в пользу текущей ситуации. Среди участников сессии обязательно должен быть «визионер», который может восприниматься другими, как некий несерьезный фантазер, и именно поэтому модератор обязан активно его поддерживать во время сессии.

И забудьте про коллективное принятие решений – это может быть худшим вариантом: истина не определяется большинством голосов.

Еще одна классическая ошибка — выдавать последствия за цели: например, устанавливать показатели прибыльности — это следствие достижения цели, но не цель сама по себе. А вот понимание поведения и потребностей людей и удовлетворение их потребностей, выходящих за рамки их денежной ценности — классическая задача — повышение клиенториентированности.

Поиск средств. Определив то, где компания должна оказаться в будущем, наступает этап решения этой задачи: как это сделать? На этом этапе определяются «узкие места» в бизнес-процессах, которые мешают достижению поставленных целей. Идет и формулирование критических факторов успеха. Это означает и серьезные изменения активов – что-то продать, а что-то купить, изменение организационной структуры и сотрудников команды, активное привлечение финансов через долговые документы и продажу акций. Завершение этого этапа – план действий. Из всех трех этапов этот, пожалуй, один из наименее проблематичных, поскольку он во многом похож по смыслу на классическую операционную деятельность.

B. Изменения участников сессии

В процессе подготовки и в ходе самой сессии ее участники корректируют свою точку зрения по трем причинам:

благодаря новой информации из материалов и/или от других участников;

благодаря новой информации из материалов и/или от других участников; собственная рефлексия;

собственная рефлексия; новая, другая постановка задач.

По всем трем направлениям нужно выстраивать инструменты стратсессии:

давать новую информацию и подчеркивать это (желательно в наглядной, хорошо запоминающейся форме: презентация, диаграммы, карточки, плакаты, раздаточный материал);

давать новую информацию и подчеркивать это (желательно в наглядной, хорошо запоминающейся форме: презентация, диаграммы, карточки, плакаты, раздаточный материал); индивидуальные задания или мини-командами;

индивидуальные задания или мини-командами; четкая формулировка новых задач и их артикуляция лидером компании: что нужно? Это осознание участниками сессии не только и даже не столько ситуации на текущий момент, сколько на ближайшие 5—10 лет.

Такая глубокая проработка тем дает не только лучшее понимание и создает платформу для дальнейшего поиска решений, но и создает благоприятный эмоциональный фон — большую уверенность в будущем и доверие к руководителям. Вопросы не замалчиваются, а открыто обсуждаются. Это и должен поддерживать модератор стратсессии.

C. Согласование деятельности в команде

Для реализации стратегии (помимо правильно заданного направления) необходимо еще два элемента: согласованность ее участников и их приверженность выбранному направлению4.

Как сделать стратегическую сессию более эффективной

Прежде всего четкая и продуманная этапность: подготовка, проведение, завершение и каждый из них потребует существенных инвестиций, прежде всего времени модератора и участников. Что нужно достичь на каждом из этих этапов?

Подготовка. Цель этапа:

Подготовка. Цель этапа: согласовать видение руководителей: что мы будем делать, зачем и что ожидаем;

согласовать видение руководителей: «продать» команде, а для этого провести интервью с участниками и подготовить их на понимание задач и заинтересованность ;

понимание задач и заинтересованность подготовить и частично проанализировать необходимую информацию.

подготовить и частично проанализировать необходимую информацию. Проведение. Цель этапа:

Проведение. Цель этапа: будущее (через 5 лет) нашего окружения – тренды и гипотетические революционные изменения (технологические скачки и социальные сдвиги);

будущее (через 5 лет) нашего окружения – возможный прогресс конкурентов (настоящих и которые могут появиться);

востребованность наших ключевых продуктов;

понять, кто мы сейчас, что у нас есть и чего нет, чтобы занять конкурентное положение в этом будущем, наши сильные и слабые стороны, чего радикально не хватает. Как стать лучшими? Где важно и на чем надо сконцентрироваться? От чего можно и нужно отказаться? Н аши шаги по достижению и действия конкурентов, риски. Поиск решений (доступная информация, генерация идей, создание критериев оценки), Выбор решений.

мы сейчас, что у нас есть и чего нет, чтобы занять конкурентное положение в этом будущем, Как стать лучшими? аши шаги по достижению и действия конкурентов, риски. Поиск решений (доступная информация, генерация идей, создание критериев оценки), Выбор решений. Завершение. Цель этапа: план действий, согласованный со всеми участниками , критериями оценки эффективности и подведением итогов. Функциональная дорожная карта: X - время, Y - руководители и участники, Дела – стикеры. Финальный документ/руководство.

Особенности стратегических сессий на фармацевтическом рынке

Основной бизнес-единицей большинства фармацевтических компаний является препарат. А оценка сегмента (сегментов) препарата в определенном будущем – базовая цель при планировании. Это могут быть как существующие текущие препараты (свои и чужие - управление портфелем препаратов), так и препараты в разработке. И здесь важен размер и динамика конкретных заболеваемостей.

Все это предполагает глубокое знание и понимание различных сегментов рынков и, как правило, требует специального профессионального объективного анализа, отличающегося от того, что обычно делают операционные работники.

Например, на стратегической сессии для международной компании в Казахстане стратегия была уже разработана в штаб-квартире при участии крупной консалтинговой компании. Но одно дело разработать стратегию, и совершенно другое – ее реализовать.

Как сделать это эффективно? Классическое правило: «Хочешь, чтобы человек стал приверженцем идеи, сделай так, чтобы он стал одним из ее разработчиков». Так вот, участники сессии получили заранее хорошо структурированные материалы, но обсуждение и выводы делались самостоятельно на самой сессии. И они в подавляющем большинстве случае совпали с теми, которые были выработаны ранее. А это не только дало верификацию предложенной стратегии, но и резко повысило приверженность ее исполнителей, что критически важно.

Противоположный пример: штаб-квартира фармацевтической компании из Большой фармы решила провести стратегическую сессию в России. И было решено также, что участвовать будут практически все менеджеры, проводиться будет в учебной аудитории типа амфитеатре, предварительных материалов подготовлено и разослано не будет, задачи были сформулированы не как стратегические цели, а как улучшение операционной деятельности и, один из наиболее важных моментов – участники плохо понимали, что нужно сделать: какой документ, его статус, значение и практическая реализация. Они не были замотивированы и подготовлены.

Результаты не заставили себя ждать: обсуждение трансформировалось в интеллектуальные монологи участников разной степени обоснованности предлагаемых разнонаправленных действий, обоснования невозможности при данном уровне инвестиций изменить ситуацию в своем подразделении/направлении и критики текущей ситуации в целом. Полученный документ стал банальной фиксацией коллективной рефлексии текущих проблем компании и не содержал никаких серьезных предложений по стратегии. Это было вполне ожидаемо.

Заключение

Подведем итоги. Проведение результативной стратсессии – это задача:

а) сложная, поскольку требует специальных навыков и знаний по предмету сессии и навыков ее проведения;

б) дорогая, учитывая стоимость рабочего времени привлеченных в сессию топ-менеджеров;

с) ответственная, с высокой стоимостью ошибки. А это означает необходимость серьезного и профессионального подхода к ее проведению, собственно, как и ко всем критически важным бизнес-процессам.

1 Оценка компании

2 Weighted Average Cost of Capital - средневзвешенная стоимость капитала

3 Net Present Value - чистая приведенная стоимость

4 Модель DAC – Direction, Alignment, Commitment