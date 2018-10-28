С независимым интегратором больше шансов найти оптимальное решение по маркировке

– Одна из сфер, которая интересна вашей компании, – фармацевтическая отрасль. Что вы можете предложить фармкомпаниям в условиях новых регуляторных реалий?

Евгений Смирнов (Е.С.):

– Мы действительно очень плотно работаем с фармацевтическим рынком, причем не только с отечественными, но и с зарубежными производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями. Navicon – комплексный интегратор. Мы занимаемся автоматизацией большинства бизнес-процессов в фармацевтике и отлично представляем себе, как работает IT-экосистема такого специфичного отраслевого бизнеса. Благодаря обширной экспертизе и доверию со стороны наших клиентов мы смогли охватить весь фармацевтический сектор.

Во многом этому способствует и то, что команда Navicon постоянно занимается расширением продуктового портфеля – он регулярно пополняется как решениями от надежных глобальных вендоров, так и нашими собственными разработками. Мы отслеживаем, какие новейшие технологии и ИТ-инструменты появляются на рынке, и оперативно начинаем работать с ними, для иллюстрации: у нас есть ИТ-решения, работающие с применением технологий искусственного интеллекта.

Помимо этого мы видим, как меняется сам отраслевой фармацевтический рынок, и предлагаем те продукты, которые могут решить самые насущные вопросы и задачи производителей. Например, мы замечаем, что в этом году у рынка наибольший интерес вызывают проекты по автоматизации взаимоотношений производителей с аптечными сетями. Этот канал продвижения играет важную роль и от повышения его эффективности зависит очень многое. В ответ на этот запрос Navicon предлагает компаниям ИТ-решения, позволяющие регулировать и делать полностью прозрачными все коммуникации между производителями и ритейлом. Также сохраняется интерес к проектам, связанным с оптимизацией производственных процессов, планированием производства, увеличением мощностей.

И, конечно, повсеместный тренд этого года – маркировка. Спрос на эти решения увеличивается с каждым днем, так как до ввода государственной ИС «Маркировка» в промышленную эксплуатацию осталось всего около 13 месяцев.

– То есть, сейчас самое горячее предложение – это маркировка. У вас, наверное, уже накопился некоторый опыт в этой области. На что фармкомпании важно обратить внимание?

Константин Иванов (К.И.):

– В первую очередь, нужно обращать внимание на детали внедрения. Для иллюстрацииесть общие требования к track&trace системам, которые не зависят от специфики фармбизнеса: например, как производителям, так и дистрибьюторам фармпродукции нужно установить систему уровня L4, которая позволит собирать данные со всех производственных или складских площадок, объединять их, интегрировать с внешними системами (например, с ERP) для получения цен, готовить сообщения для государственных систем и передавать их туда.

Но есть и такие требования, которые существенно отличаются в зависимости от типа деятельности компании и ее роли в системе маркировки. В частности, производителям необходимо автоматизировать производственные мощности, установить оборудование, которое будет наносить Data matrix-коды, оборудование для агрегации, также софт уровня L2 для управления производственными линиями и софт уровня L3 для управления всей производственной площадкой.

В свою очередь компаниям, которые занимаются дистрибуцией, складским хранением, а также 3pl-операторам нужно наладить учет всех складских операций, таких как прием продукции, списание, перемещение, отгрузка. Причем сделать это нужно с детализацией по кодам групповых упаковок, так называемым SSCC-кодам , либо, в некоторых случаях, по конкретным серийным номерам SGTIN.

В целом же внедрение системы track&trace – сложный комплексный проект, который необходимо строго контролировать на всех этапах – от проектирования системы маркировки до ее валидации (она, например, может занимать до 30% времени реализации всего проекта).

– Как сложности могут возникнуть при внедрении маркировки?

К.И.:

– Во-первых, необходимо отдавать себе отчет в том, что маркировка – это бизнес-критичный проект. Соответственно должны предъявляться самые высокие требования как к поставщику системы, так и к самому продукту, например, с точки зрения отказоустойчивости и производительности.

Во-вторых, маркировка – это не один проект, а, как правило, несколько взаимосвязанных между собой внедрений. Придется установить системы, софт и оборудование для маркировки на каждом объекте фармкомпании в России и за ее пределами, включая производственные, контрактные площадки, собственные склады или склады логистических операторов, а также многие другие. А затем нужно будет «связать» все эти локальные системы в единую цепь – итоговый успех проекта зависит от каждого шага.

В-третьих, регуляторные требования еще до конца не уточнены, остаются под вопросом некоторые детали того, как будет функционировать единая система маркировки. Это накладывает дополнительные требования к project-менеджменту: проектная команда должна гибко и оперативно реагировать на текущие изменения в законодательстве.

И, конечно, проект должен быть закончен в срок, к началу работы государственной ИС «Маркировка» — в противном случае компания не сможет работать на рынке. Однако до ввода в промышленную эксплуатацию системы маркировки осталось совсем немного времени, а проекты внедрения track&trace – длительные, масштабные и комплексные.

Отдельного внимания заслуживают проекты для глобальных производителей , в таком случае необходимо очень четко выстроить коммуникацию как с местным представительством, так и с головным офисом. Только в таком случае получается прозрачный процесс внедрения с понятным всем сторонам результатом.

– В чем же тогда отличие законодательных требований к маркировке в России от нормативных актов, принятых в других странах мира?

К.И.:

– Маркировка – глобальный тренд: она вводится в Европейском союзе, в США и других странах. Но есть несколько отличительных особенностей требований по маркировке в нашей стране.

В первую очередьв России все участники логистической цепи в фармацевтике должны передавать в государственную ИС «Маркировка» большое число регуляторных сообщений – порядка 40– 45, в то время как в Европе их всего около 6-8. То есть в нашей стране процессы производства и доставки препаратов до конечного пользователя должны стать полностью прозрачными.

Помимо этого в России шире перечень сведений, которые передаются в государственную ИС: в частности, информация о ценах, сумме налога на продукцию, номерах документов.

Для того чтобы получать их, система маркировки должна быть интегрирована с учетной системой, такой как ERP.

Наконец, все сообщения, передаваемые в государственную систему, должны быть подписаны квалифицированной подписью, выданной в соответствии с российскими стандартами.

– Какие решения вы предлагаете рынку?

Е.С.:

– У нас в компании создан специальный департамент, который занимается track&trace системами и состоит из 25 консультантов и разработчиков, имеющих глубокую экспертизу во внедрении ERP, WMS, интеграционных решений в фармацевтике и еще по ряду компетенций, которые необходимы для внедрения маркировки в ИТ-экосистему производителя. А также, что немаловажно, эти специалисты отлично понимают специфику проектной работы в фармацевтической отрасли, причем как со стороны ИТ, так и со стороны бизнеса.

Кроме того, мы являемся мультивендорным поставщиком решений по маркировке фармацевтических компаний.

К.И.:

– При решении задачи на уровне L4, когда нужно собрать данные с нескольких производственных и складских площадок в единое хранилище и организовать автоматическую передачу сообщений в ИС МДЛП, мы предлагаем российский софт Utrace HUB.

Помимо этого мы можем внедрить SAP ATTP.

Если необходимо автоматизировать производство и внедрить софт уровня L3, то мы работаем в партнерстве с WIPOTEC-OCS и постоянно расширяем список наших поставщиков.

– Почему важно работать с системным интегратором, а не напрямую с вендором софта или оборудования?

Е.С.:

– Системные интеграторы глубоко понимают задачи и особенности отраслевого бизнеса, видят «полную картину» ситуации на рынке, а также имеют большой опыт работы с различными решениями по маркировке от совершенно разных вендоров. Благодаря этому мы можем рекомендовать оптимальное решение задач конкретного заказчика.

Кроме того, интеграторы имеют больший опыт внедрения, чем собственные сотрудники фармкомпании, и могут балансировать бюджет и сроки проекта благодаря отработанной годами проектной методологии. Для фармкомпаний, которые имеют крайне ограниченные финансы на внедрение track&trace систем и сжатые сроки, в которые можно «обкатать» систему на тестовом периоде, это крайне важно.

– Звучит достаточно сложно. Наверное, такие проекты очень длинные?

К.И.:

– Что касается сроков, то длительность проекта напрямую зависит от специфики конкретного клиента. Если мы говорим про большой фармацевтический холдинг с несколькими производственными площадками, складами, то я бы оценил длительность внедрения track&trace в 9–12 месяцев. Если говорим про небольшую фармацевтическую компанию, у которой нет производства в России, проект в ней можно реализовать за 3-4 месяца.

Мы в Navicon для реализации проектов по маркировке используем собственную методологию, разработанную на базе PMBoK («Свода знаний по управлению проектами») и адаптированную для фармацевтики. Так, мы добавили разработку валидационных документов в перечень работ, поскольку понимаем, как важно соответствие системы принятым на рынке стандартам.

Самая большая сложность в проектах маркировки – высокая степень неопределенности, с которой приходится работать.

Для иллюстрации, сейчас рынок крайне обеспокоен криптохвостами в коде маркировки. Обсуждение этой темы ведется с весны, а финальные требования пока не определены. Как известно, некоторые компании участвуют в пилотном проекте с начала 2017 г., закупили оборудование, вложили средства. Но из-за предложений по криптозащите им придется вносить изменения в проекты – в итоге некоторые из них решили приостановить процесс.

Из-за того, что подобные ситуации могут случаться и дальше, мы бы рекомендовали фармкомпаниям закладывать определенный объем рисков в бюджет проекта. Это поможет проектной команде при необходимости вносить изменения по ходу внедрения и адаптировать решения без потери качества.

– Каковы ваши планы по развитию в медицинской сфере, будете ли предлагать решения для работы в сфере телемедицины, онлайн-продаж лекарств?

Е.С.:

– Прямо сейчас мы работаем над развитием нескольких направлений бизнеса в области цифровизации медицины и здравоохранения.

Прежде всего, мы предлагаем фармрынку и аптечным сетям высокотехнологичные решения, разработанные командой Navicon с применением технологий искусственного интеллекта, роботизации бизнес-процессов и распознавания образов и голоса. Эти инновационные решения можно применять – и это уже делают наши заказчики – для сбора информации о проводимых в аптеках акциях, контроля исполнения аптечных контрактов, мониторинга качества работы провизоров с покупателями и многих других задач.

Параллельно мы занимаемся разработкой и продвижением инновационных проектов в медицине, но это совсем другая история, о которой мы расскажем рынку чуть позже.