АФПЕАЭС и ВСП подписали Кодекс пациент-ориентированного взаимодействия

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) и Всероссийский союз общественных объединений пациентов (ВСП) подписали Кодекс пациент-ориентированного взаимодействия. В документе (имеется в распоряжении «ФВ»), скрепленном подписями в рамках Петербургского международного экономического форума, прописаны основополагающие принципы и подходы к сотрудничеству между фарморганизациями и пациентскими НКО, передает корреспондент «ФВ».

АФПЕАЭС и ВСП намерены усилить взаимодействие в интересах укрепления общественного здоровья и защиты прав граждан на доступ к эффективной и безопасной медицинской помощи. Стороны взяли на себя обязательства по содействию развития пациент-ориентированного здравоохранения и соблюдению Декларации о правах пациентов в России, принятой на первом Всероссийском конгрессе пациентов в 2010 году.



Согласно Кодексу, отечественные фармкомпании выражают готовность к внедрению пациент-ориентированного подхода на всех этапах разработки и производства лекарств: от содействия в разработке информационных материалов для пациентов и учета их мнения при разработке лекарственных форм до обеспечения прозрачности и доступности клинических исследований.



Кодекс пациент-ориентированного взаимодействия направлен на формирование более тесного сотрудничества между фармкомпаниями и пациентскими организациями, что позволит улучшить качество медицинской помощи и повысить уровень доверия со стороны пациентов, заявил председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

«Меры по повышению уровня пациент-ориентированного подхода компаний-участников АФПЕАЭС предпринимает не первый год, и подписание Кодекса с ВСП — логичный и значимый этап для дальнейших совместных усилий по совершенствованию законодательства фармотрасли в интересах пациентов», — сказал Кедрин.

Фармкомпании выражают готовность осуществлять консультативную, научную и, при наличии возможности, финансовую поддержку мероприятий, реализуемых медицинскими и пациентскими организациями, госорганами, направленных на дальнейшее развитие персонализированной медицины, базирующейся на принципах персонализации, прогнозируемости, превентивности и вовлеченности, и пациент-ориентированной медицины с учетом лучших международных и национальных практик, следует из текста кодекса.

Любое взаимодействие между фармкомпаниями и пациентскими НКО (в том числе через третьих лиц) должно быть четко задокументировано и оформлено соответствующими соглашениями (договорами). Приоритетная и наиболее этичная форма финансового взаимодействия — пожертвования и спонсорская поддержка.

«В случае оказания фарморганизацией финансовой поддержки определенным программам пациентской организации сведения о факте поддержки с указанием наименования организации подлежат отражению в материалах программы, за исключением случая, когда раскрытие такой информации может повлечь риски санкций или иных ограничительных мер экономического характера для фармкомпании со стороны государственных органов или компаний-резидентов иных юрисдикций», — говорится в Кодексе.

К документу могут присоединиться любые фармкомпании и пациентские НКО, подав письменное уведомление одной из вышеназванных сторон.