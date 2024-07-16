АГАС расширил управленческую команду

На очередном собрании членов Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) была расширена управленческая команда ассоциации. Должность исполнительного директора, которую ранее занимал Дмитрий Даин, перешла к Михаилу Жирнову. «Он входил в управленческий состав государственной фармации, работал в органах исполнительной власти, контрольно-ревизионных службах, бизнес-структурах, поэтому опыт Михаила Александровича будет полезен для развития и позиционирования государственных аптечных сетей в России», — сообщил «ФВ» председатель ассоциации Павел Ястребов.

По словам Ястребова, на новой должности директора по развитию Даин займется включением в ассоциацию новых членов и работой со структурами власти субъектов России. Сейчас в ассоциацию входят 54 региональных фармации, задача руководства включить в состав организации все субъекты. За последние месяцы к АГАС присоединились 12 госстей, среди них «Башфармация» (273 точки), «Брянскфармация» (134 точки), «Волгофарм» (153 точки).

Жирнов сейчас является генеральным директором и совладельцем ООО «Русофарм» (компания занимается дистрибьюцией лекарственных препаратов, расходных материалов, оборудования, модернизацией региональных систем здравоохранения), а также председателем некоммерческого Фонда содействия развитию здравоохранения. «Я долгие годы занимался проектным управлением во многих структурах. Знаю, как устроен розничный бизнес, оптовые компании, как работает система здравоохранения и госзакупок. Уверен, что опыт и синергия внутри АГАС обеспечат должный результат», — рассказал он «ФВ».

Жирнов отметил, что он всегда был ориентирован на государственный подход. «Во многих регионах государственные фармации остались последними центрами компетенций, где профессиональный подход выше получения прибыли. Но строгое соблюдение законодательных норм и поддержание высокого профессионального уровня зачастую связаны со слабым финансовым положением этих предприятий. У нас есть понимание, как изменить эту ситуацию общими усилиями для достижения высоких результатов работы государственных предприятий, бюджетной эффективности в управлении государственным имуществом и совершенствовании вопросов национальной безопасности в лекарственном обеспечении граждан», — отметил он.

Члены АГАС утвердили положение о попечительском совете ассоциации, годовую отчетность, расширили состав членов правления – в него вошел генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов.

«Мы организационно согласовали целевые взносы членов ассоциации, таким образом окончательно решив вопрос финансирования, — рассказал Даин. — Многие фармации подтвердили, что они готовы финансировать как деятельность АГАС в целом, так и отдельные проекты. Большая часть средств будет направлена на привлечение специалистов – экспертов, юристов, а также на организацию мероприятий без спонсорской помощи». Он отметил, что АГАС в ближайшее время переедет в новый офис, который станет дискуссионной площадкой и центром принятия решений.