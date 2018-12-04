АКИТ нашла новый способ продвижения законопроекта о дистанционной торговле лекарствами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 3 декабря направила вице-премьеру Максиму Акимову обращение с просьбой включить разработку законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в план федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» госпрограммы «Цифровая экономика», которую курирует чиновник, пишет «Коммерсантъ».
Дистанционная продажа лекарств сейчас запрещена, но на эту товарную категорию есть постоянный спрос, говорится в письме АКИТ. По ее подсчетам, на онлайн-торговлю препаратами «по косвенным признакам» приходится до 5% (73 млрд руб.) розничного сегмента российского фармрынка. В ассоциации считают, что законодательные ограничения приводят к росту теневого неконтролируемого оборота, который вредит цивилизованному развитию интернет-рынка и цифровой экономики в целом.
В октябре АКИТ направляла письма в Комитет по экономической политике и Комитет по охране здоровья Госдумы с подобными просьбами, однако ответа не последовало. Президент ассоциации Артем Соколов выразил надежду, что включение законопроекта в программу «Цифровой экономики» может поспособствовать ускорению его принятия.
Разработанный Минздравом законопроект о продаже лекарств в интернете был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже год работа над ним не ведется.
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