АКРА присвоила «Аптечной сети 36,6» рейтинг с позитивным прогнозом

Кредитный рейтинг ПАО «Аптечная сеть 36,6» по-прежнему базируется на сильной оценке операционного риск-профиля, которая в свою очередь обусловлена низкой цикличностью спроса на лекарства, сильным портфелем брендов и высоким уровнем диверсификации форматов торговли. Рейтинговое агентство АКРА сохраняет высокую оценку рыночной позиции «Аптечной сети 36,6».

Хотя общая оценка финансового риск-профиля на данный момент остается на среднем уровне, агентство ожидает ее постепенное изменение в лучшую сторону за счет снижения долговой нагрузки и улучшения показателей покрытия процентных платежей. Это послужило поводом для изменения прогноза по кредитному рейтингу со «Стабильного» на «Позитивный». Для «Аптечной сети 36,6» характерны средний размер бизнеса при очень высокой рентабельности, а также высокие оценки ликвидности и денежного потока.

«Аптечная сеть 36,6» по-прежнему занимает лидирующие позиции в ключевых для себя регионах — в Москве и Московской области, что позитивно сказывается на оценках рыночной позиции и географии деятельности. Высокая узнаваемость ключевых брендов компании («36,6» и «Горздрав») при низкой цикличности спроса на лекарства и высокой диверсификации форматов торговли (доля онлайн-продаж — 18%) позволили агентству сохранить высокую оценку бизнес-профиля.

По итогам 2023 года выручка «Аптечной сети 36,6» увеличилась на 14% в годовом сопоставлении и составила 67 млрд руб., что в целом укладывается в прогноз АКРА. Агентство прогнозирует сопоставимые темпы прироста выручки компании в 2024–2026 годах при условии отсутствия значительных сделок слияния и поглощения.

Агентство сохраняет очень высокую оценку рентабельности.

Общий долг «Аптечной сети 36,6» на конец 2023 года составил 21 млрд руб., а его основой были выпущенные облигации (63%). Долг компании номинирован в рублях и привлечен преимущественно по плавающим ставкам. АКРА по-прежнему оценивает долговую нагрузку компании как высокую.

АКРА ожидает прирост выручки на 10–15% в 2024–2026 годах;

«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.