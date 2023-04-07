АО «Катрен» планирует выкупить 100% группы «Эркафарм»

АО «Катрен» может стать единственным собственником ГК «Эркафарм», выяснил Vademecum. Группа объединяет сети «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-Фарма».

По данным издания, соответствующее ходатайство уже одобрила ФАС России. По завершении сделки 100% акций группы компаний будут принадлежать «Катрен».

«Став единственным акционером аптечной сети «Эркафарм», компания «Катрен» планирует синхронизировать основные стандарты управления операционной деятельностью и корпоративного управления розничного сегмента группы компаний «Катрен», состоявшего из аптечных сетей «Мелодия здоровья» и «Эркафарм», — заявили изданию в компании.

Постепенно выкупать группу компаний «Катрен» начал еще в июне 2021 года. Тогда организация приобрела 24% акций аптечного ритейла, но сразу отметила, что это лишь первый этап сделки — в планах компании было приобрести контролирующую долю. Уже в августе 2021 года доля «Катрен» в ГК составляла 50,01%. Возможную смену собственника участники рынка, опрошенные «ФВ», предполагали еще на начале сделки.