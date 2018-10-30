АСНА делает ставку на высокомаржинальные продукты 

2018 г. для АСНА – самый непростой за всю историю компании. Руководство не скрывает, что возникали финансовые сложности, произошла ротация партнеров. Весь год эту ситуацию активно обсуждали представители аптечной розницы – на слухи и домыслы аптечная сеть отреагировала жестко, заявив, что не позволит дискредитировать свою деятельность, и представила новую бизнес-модель до 2022 г. в рамках итоговой конференции.

АСНА делает ставку на эксклюзивы и, таким образом, частично снимает с аптек бремя зависимости от дистрибьюторов. В течение года компания активно работала с производителями, выбирая высокомаржинальные продукты, которые будут реализовываться исключительно в аптеках АСНА. Пробный шар был запущен в этом году. Эксперимент показал, что это направление способно стать определяющим в развитии аптеки-партнера. Согласно полученным отчетам, доля эксклюзивов в выручке отдельных аптек составила уже 8-9%, а в марже до 15%.

В 2018 г. сеть запустила в оборот 305 SKU эксклюзивов. И если сейчас их доля в выручке аптек АСНА составляет в среднем чуть более 4%, то план на следующий год – 15% при удвоении числа таких продуктов.

Раскрывая планы на ближайшее время, генеральный директор компании добавил, что в следующем году финансовые вопросы будут окончательно разрешены, компания продолжит расширять портфель эксклюзивных товаров, вплоть до приобретения регистрационных удостоверений.

Впрочем, эксклюзивы – это лишь один из трех китов, на которых построена стратегия компании на ближайшие пять лет.

Подробнее читайте в «ФВ» №42(955) от 18.12.2018 г.