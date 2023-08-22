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«АСНА» стала совладельцем...

«АСНА» стала совладельцем производителя линейки бренда «Ранкоф»

22.08.2023
11:38
Руслан Мавлиханов
Группа компаний «АСНА» приобрела половину доли в ООО «Ранкоф». Ранее организация занималась продвижением линейки бренда в аптеках.

ГК АСНА приобрела 50% в ООО «Ранкоф» — производителе одноименного препарата от простуды, следует из базы ЕГРЮЛ. На сделку  обратил внимание «Коммерсантъ». Сумма сделки не называется. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с изданием оценил ее в 150—180 млн руб.

Как пояснили «ФВ» в «АСНА», организация на протяжении трех лет занималась продвижением противопростудной линейки «Ранкоф» в сетях партнеров — в этот период продажи бренда увеличились в несколько раз.

Достигнув целевого показателя, «АСНА» получила право на покупку доли в компании. Сделка — шаг в рамках реализации стратегического партнерства с фармпроизводителями. В планах компании: нарастить объемы продаж бренда и вывести на рынок другие линейки из «самых емких товарных категорий».

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