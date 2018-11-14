AbbVie и Mission Therapeutics станут партнерами в разработке препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Компании AbbVie («ЭббВи») и Mission Therapeutics («Мишн Терапьютикс») заключили соглашение в сфере НИР, в рамках которого основное внимание будет уделено изучению активности деубиквитилирующих ферментов (deubiquitylating enzymes, DUBs) при болезни Альцгеймера (БА) и болезни Паркинсона (БП); в компаниях надеются на то, что таргетирование этих ферментов позволит создать препараты, препятствующие накоплению токсичных белков при этих нейродегенеративных заболеваниях, и таким образом предотвратить их прогрессирование, сообщает FierceBiotech.
БА и БП связаны с активностью неправильно свернутых белков, которые накапливаются в мозге. Считается, что накопление дефектных белков мешает работе нервных клеток и в итоге убивает их. AbbVie и Mission нацелены на создание препаратов, модулирующих DUBs, которые участвуют в деградации этих белков. Ускорение деградации уменьшит накопление белков и, как надеются разработчики, остановит или замедлит прогрессирование заболеваний.
Несмотря на то, что Mission специализируется на изучении DUBs и осуществляет ряд программ доклинических исследований, эти программы не станут частью партнерства двух компаний. AbbBie и Mission будут разрабатывать новые ингибиторы DUB вплоть до стадии доклинических исследований, говорится в совместном заявлении компаний. Финансовые подробности соглашения не разглашаются.
Партнеры будут совместно определять DUB-мишени и осуществлять поиск «подходящих» препаратов. После этого AbbVie сможет лицензировать до четырех активов (экспериментальных молекул) для проведения клинических исследований и коммерциализации.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0