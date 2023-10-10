AbbVie купила разрабатывающую препарат против болезни Паркинсона компанию за 110 млн долларов

AbbVie объявила о приобретении Mitokinin, биотехнологической компании, занимающейся разработкой препарата от болезни Паркинсона, в рамках сделки на сумму более 650 млн долл.

Сделка предоставит AbbVie доступ к ведущему активу Mitokinin — селективному активатору белка PINK1. Он предназначен для устранения митохондриальной дисфункции, которая, как предполагается, способствует патогенезу и прогрессированию болезни Паркинсона.

Более 8,5 млн человек во всем мире живут с болезнью Паркинсона — нейродегенеративным заболеванием, которое повреждает клетки головного мозга. Митохондриальная дисфункция влияет на клетки организма, при ней митохондрии не могут превращать сахар и кислород в энергию.

Белок PINK1 поддерживает здоровье митохондриальной системы, способствуя обновлению дисфункциональных митохондрий. Мутации PINK1 связаны с потерей им своих функций, что может привести к болезни Паркинсона.

«Хотя нынешние методы лечения паркинсонизма могут облегчить его симптомы, в настоящее время не существует доступных методов лечения, предотвращающих прогрессирование заболевания. Нацеливание на PINK1 предлагает новый подход, который может изменить патогенез заболевания», — заявил вице-президент по исследованиям и разработкам AbbVie Джонатон Седжвик.

Mitokinin получит доступ к специалистам AbbVie по нейробиологии, а также к ресурсам, которые могли бы расширить программу изучения PINK1 для других показаний. Компания также предложит акционерам Mitokinin 545 млн долл. в виде потенциальных поэтапных выплат.