AbbVie подала иск в суд о нарушении патентных прав к «Фармасинтезу»

Арбитражный суд Москвы принял иск AbbVie к «Фармасинтезу» 11 октября, предварительное заседание назначено на январь 2025 года. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе AbbVie, компания подала иск в суд о нарушении патентных прав на лекарственный препарат «Мавирет».

Российская компания в июле 2024 года получила регистрационное удостоверение на воспроизведенный препарат «Пиглерия» (глекапревир + пибрентасвир).

Регистрационное удостоверение оригинального препарата принадлежит компании AbbVie. «Мавирет» был зарегистрирован FDA в 2017 году, в России — в 2018 году. Он используется для лечения гепатита С у взрослых и детей от трех лет. Патент на препарат действует до 2033 года.

«Надежная защита интеллектуальной собственности имеет решающее значение для способности AbbVie предоставлять пациентам инновационные лекарства, обеспечивая при этом доступ пациентов к качественному лечению в областях заболеваний со значительными неудовлетворенными потребностями», — прокомментировали в российском подразделении AbbVie.

В пресс-службе «Фармасинтеза» «ФВ» заявили, что компания «не планирует выводить препарат «Пиглерия» на рынок с нарушением действующего законодательства РФ об охране интеллектуальной собственности».