AbbVie подписывает лицензионное соглашение для расширения доступа пациентов к препарату Mavyret почти в 100 странах

11:19
14 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компания AbbVie («ЭббВи») подписала лицензионное соглашение с Патентным фондом ЮНИТЭЙД (Medicines Patent Pool, MPP) для расширения доступа пациентов к Mavyret – новому препарату пангенотипической терапии гепатита C – почти в 100 странах с низкими и средними доходами населения, сообщает FiercePharma. 

Лицензия без уплаты роялти даст производителям дженериков возможность разрабатывать и производить более дешевые версии препарата для распространения в таких странах, как Египет, ЮАР и Вьетнам.

Готтфрид Хирншалль, директор программ лечения ВИЧ-инфекции и гепатита в рамках ВОЗ, назвал данную сделку важным шагом на пути к искоренению гепатита C во всем мире.

MPP, будучи глобальной организацией, стремится путем лицензирования расширить доступ пациентов к препаратам для спасения жизни. Данная организация уже имеет партнерские отношения с AbbVie в сфере лечения ВИЧ-инфекции: в ноябре 2014 г. было заключено лицензионное соглашение на препарат Kaletra в дозировке для детей, в рамках которого его поставляют в 102 страны. Было также заключено лицензионное соглашение на применение Kaletra у взрослых пациентов с ВИЧ в африканских странах.

Mavyret зарегистрирован в США в августе 2017 г. и является одобренным ВОЗ средством терапии вирусного гепатита C. На настоящий момент выручка от его продаж в 2018 г. составила 2,75 млрд. долл.

Компании
AbbVie

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