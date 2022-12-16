AbbVie покинула две крупнейшие фармацевтические отраслевые группы

AbbVie отказалась от членства в отраслевых фармацевтических группах Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) и Biotechnology Innovation Organization (BIO), а также ассоциации руководителей Business Roundtable. Об этом сообщает издание Politico.

AbbVie не назвала причин такого решения. «Мы регулярно оцениваем наше членство в отраслевых торговых ассоциациях, и наша последняя оценка привела к тому, что мы решили не продлевать наше членство в этих торговых ассоциациях», — заявили в компании.

Endpoints News спросили у других крупных фармацевтических компаний, планируют ли они выйти из PhRMA или любых других отраслевых организаций. Eli Lilly и Novartis заявили, что не намерены покидать какие-либо отраслевые группы.

«AbbVie решила не продлевать свое членство в PhRMA в 2023 году. Это не меняет нашего внимания к борьбе за решения, в которых нуждаются пациенты и наша система здравоохранения», — сказал представитель PhRMA Брайан Ньюэлл.

Решение AbbVie выйти из PhRMA было принято после крупного поражения лоббистов в американском Конгрессе этим летом, пишет Endpoints.

Законодатели приняли так называемый Закон о снижении инфляции. Он дает право представителям американской государственной страховой программы Medicare принимать участие в формировании цен на ряд самых популярных препаратов. Лоббисты PhRMA сопротивлялись этому закону в течение более чем 10 лет.

В августе Reuters сообщала, что фармацевтическая промышленность потратила не менее 142,6 млн долл. на лоббирование в Конгрессе и федеральных агентствах в первой половине 2022 года. Это самый большой показатель среди всех отраслей.