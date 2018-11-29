AbbVie прекращает клиническое исследование поздней фазы по препарату Rova-T для лечения рака легкого

10:30
6 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

154

В компании AbbVie Inc («ЭббВи Инк.») объявили о прекращении набора субъектов в клиническое исследование поздней фазы по препарату Rova-T в качестве терапии 2-й линии у пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого; данное решение принято на основании рекомендаций независимого комитета по мониторингу данных, сообщает агентство Reuters.

По информации компании, рекомендации комитета были основаны на более низких показателях общей выживаемости в группе субъектов, получавших Rova-T, по сравнению с группой лечения препаратом topotecan.

AbbVie приобрела препарат Rova-T в результате покупки компании Stemcentrx («Стемсентркс») за 5,8 млрд. долл. в 2016 г., поскольку перед компанией стояла цель выхода в более широкий и финансово привлекательный сегмент средств лечения солидных опухолей и уменьшения зависимости от продаж препарата-бестселлера для лечения артрита Humira.

В марте с.г. в AbbVie заявили, что не будут добиваться регистрации Rova-T по ускоренной процедуре.

Компании
AbbVie

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
Pfizer и AbbVie заключили соглашения по биосимиляру препарата Humira
29.11.2018
Фармкомпании заинтересованы в сборе пациентских данных из социальных сетей
27.11.2018
Российские ученые вырастили сердечную ткань для тестирования лекарств
Популярное
Вчера
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
5180
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3553
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3515
30.11.2018
Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»
3295
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
2821