AbbVie прекращает клиническое исследование поздней фазы по препарату Rova-T для лечения рака легкого

По информации компании, рекомендации комитета были основаны на более низких показателях общей выживаемости в группе субъектов, получавших Rova-T, по сравнению с группой лечения препаратом topotecan.

AbbVie приобрела препарат Rova-T в результате покупки компании Stemcentrx («Стемсентркс») за 5,8 млрд. долл. в 2016 г., поскольку перед компанией стояла цель выхода в более широкий и финансово привлекательный сегмент средств лечения солидных опухолей и уменьшения зависимости от продаж препарата-бестселлера для лечения артрита Humira.

В марте с.г. в AbbVie заявили, что не будут добиваться регистрации Rova-T по ускоренной процедуре.