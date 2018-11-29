AbbVie прекращает клиническое исследование поздней фазы по препарату Rova-T для лечения рака легкого

В компании AbbVie Inc («ЭббВи Инк.») объявили о прекращении набора субъектов в клиническое исследование поздней фазы по препарату Rova-T в качестве терапии 2-й линии у пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого; данное решение принято на основании рекомендаций независимого комитета по мониторингу данных, сообщает агентство Reuters.
По информации компании, рекомендации комитета были основаны на более низких показателях общей выживаемости в группе субъектов, получавших Rova-T, по сравнению с группой лечения препаратом topotecan.
AbbVie приобрела препарат Rova-T в результате покупки компании Stemcentrx («Стемсентркс») за 5,8 млрд. долл. в 2016 г., поскольку перед компанией стояла цель выхода в более широкий и финансово привлекательный сегмент средств лечения солидных опухолей и уменьшения зависимости от продаж препарата-бестселлера для лечения артрита Humira.
В марте с.г. в AbbVie заявили, что не будут добиваться регистрации Rova-T по ускоренной процедуре.
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