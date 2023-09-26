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AbbVie расторгла сделку...

AbbVie расторгла сделку с китайской I-Mab по разработке онкологического препарата

26.09.2023
10:57
Николай Соколов
AbbVie свернула соглашение с китайской I-Mab, направленное на совместную разработку и последующие продажи онкологического препарата lemzoparlimab. Сумма заключенной в 2020 году сделки составляла свыше 2 млрд долл.

AbbVie расторгла соглашение с китайской компанией I-Mab по совместной разработке и коммерциализации кандидатного онкологического препарата lemzoparlimab. Об этом сообщает Reuters.

В августе прошлого года компания прервала исследование I фазы, в ходе которого lemzoparlimab применялся в сочетании с двумя другими препаратами против двух типов рака крови: миелодиспластического синдрома и острого миелоцитарного лейкоза. Причину компании тогда не указали.

По сообщению I-Mab, соглашение вступит в силу 20 ноября этого года и не повлияет на авансовые и промежуточные выплаты в размере 200 млн долл., которые компания получила от AbbVie. I-Mab уже заявила, что будет работать над дальнейшей разработкой lemzoparlimab.

В сентябре 2020 года компании подписали соглашение о сотрудничестве по разработке и последующей продаже lemzoparlimab, который представляет собой высокодифференцированное моноклональное антитело против онкомаркера CD47. I-Mab получила авансовый платеж в размере 180 млн долл. и дополнительные 1,74 млрд долл. в виде поэтапных платежей.

«Рак является второй по значимости причиной смертности во всем мире, и потребность в новых методах лечения рака никогда не была более острой. Новая программа I-Mab против CD47 дополнит нашу глобальную клиническую стратегию в области гематологии и иммуноонкологии», — заявлял тогда старший вице-президент по исследованиям и разработкам и главный научный сотрудник AbbVie Томас Дж. Хадсон.

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