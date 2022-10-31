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AbbVie увеличила продажи...

AbbVie увеличила продажи в III квартале

31.10.2022
16:45
Николай Соколов

AbbVie в III квартале этого года заработала 14,8 млрд долл., это на 3% выше, чем в прошлом году. Доходы от «Хумиры» не оправдали ожиданий аналитиков.

AbbVie опубликовала финансовые результаты за III квартал этого года. Чистая прибыль компании в III квартале этого года составила 14,8 млрд долл. По сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 3%.

Чистая глобальная прибыль от иммунологических препаратов составила 7,7 млрд долл. Чистая прибыль от продаж «Хумиры» против ревматоидного артрита на международном уровне составила 603 млн долл. Однако в целом доходы от «Хумиры» не оправдали ожиданий аналитиков и составили 5,56 млрд долл.

Глобальная чистая прибыль от «Скайризи» против бляшечного псориаза составила 1,4 млрд долл., а глобальная чистая прибыль от Rinvoq против ревматоидного артрита — 695 млн долл.

Объем продаж подразделения эстетической медицины AbbVie составил 1,3 млрд долл., продажи выросли на 4% с прошлого года. На рынке США продажи упали более чем на 7%, но международная выручка выросла почти на 26%. Глобальная чистая выручка от «Ботокса» составила 699 млн долл.

Противоопухолевые препараты «Имбрувика» и «Венклекста» принесли 1,1 млрд долл. и 515 млн долл. соответственно. Продажи «Имбрувики» упали более чем на 17% по сравнению с прошлым годом, в то же время «Венклекста» показала прирост.

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