Abbott и AbbVie урегулировали обвинения в нарушении маркетинговой практики в отношении препарата TriCor

10:24
29 октября 2018

Илья Дугин

684

Американские компании Abbott Laboratories(«Эбботт Лабораториз») и AbbVie Inc («ЭббВи Инк») согласились заплатить 25 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе врачей, сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении Министерства юстиции США, компании давали взятки врачам за назначение гипохолестеринемического препарата  TriCor и его продвижение по незарегистрированным показаниям.  

В ведомстве отметили, что обвинение является следствием иска, направленного бывшим медрэпом Abbott Эми Бергман в федеральный суд Филадельфии в 2009 г. AbbVie была выделена в самостоятельную компанию в 2013 г.    

В иске утверждается, что с 2006 г. по 2008 г. Abbott через своих медицинских представителей осуществляла поощрение врачей в виде подарочных корзин, сертификатов карт и в других формах за назначение TriCor. Компания также осуществляла выплаты врачам за консультационные услуги и выступления на различных мероприятиях.

Кроме того, Abbott поощряла врачей за  продвижение препарата по незарегистрированным показаниям, в частности для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом.  

Эми Бергман направила иск в суд в рамках федерального закона о фальсифицированных требования (False Claims Act), согласно которому истец имеет право обращаться в суд от имени Правительства США.

Правительство может вмешиваться в рассмотрение дела, однако в данном случае оно решило позволить истцу довести дело до конца до объявления своего решения. Доля Эми Бергман из общей суммы штрафа составит 6,5 млн долл.     

Компании
AbbVie
Abbott

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
19.10.2018
AbbVie урегулировала с Fresenius Kabi вопрос о выводе на рынок очередного биосимиляра Humira
18.09.2018
Компания AbbVie зарегистрировала в России препарат для лечения гепатита С
22.08.2018
AbbVie удваивает усилия в области лечения онкозаболеваний
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2298
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17751
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1503
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1371