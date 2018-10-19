Abbott и AbbVie урегулировали обвинения в нарушении маркетинговой практики в отношении препарата TriCor

Американские компании Abbott Laboratories(«Эбботт Лабораториз») и AbbVie Inc («ЭббВи Инк») согласились заплатить 25 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе врачей, сообщает Reuters.
Как говорится в заявлении Министерства юстиции США, компании давали взятки врачам за назначение гипохолестеринемического препарата TriCor и его продвижение по незарегистрированным показаниям.
В ведомстве отметили, что обвинение является следствием иска, направленного бывшим медрэпом Abbott Эми Бергман в федеральный суд Филадельфии в 2009 г. AbbVie была выделена в самостоятельную компанию в 2013 г.
В иске утверждается, что с 2006 г. по 2008 г. Abbott через своих медицинских представителей осуществляла поощрение врачей в виде подарочных корзин, сертификатов карт и в других формах за назначение TriCor. Компания также осуществляла выплаты врачам за консультационные услуги и выступления на различных мероприятиях.
Кроме того, Abbott поощряла врачей за продвижение препарата по незарегистрированным показаниям, в частности для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом.
Эми Бергман направила иск в суд в рамках федерального закона о фальсифицированных требования (False Claims Act), согласно которому истец имеет право обращаться в суд от имени Правительства США.
Правительство может вмешиваться в рассмотрение дела, однако в данном случае оно решило позволить истцу довести дело до конца до объявления своего решения. Доля Эми Бергман из общей суммы штрафа составит 6,5 млн долл.
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