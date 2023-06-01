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Abbott обвиняет бывшего...

Abbott обвиняет бывшего сотрудника в краже коммерческой тайны

01.06.2023
16:17
Николай Соколов

Abbott подала в суд на бывшего сотрудника. Его обвиняют в скачивании конфиденциальной информации о продуктах производителя.

Компания Abbott Laboratories подала в суд на одного из своих бывших работников. Она обвинила его в «тайном скачивании» конфиденциальных корпоративных файлов, содержащих информацию о пищевых продуктах. Составы этих продуктов, говорится в судебном иске, «представляют собой ценную коммерческую тайну, и сохранение этой секретности имеет решающее значение для бизнеса Abbott». Об этом сообщает агентство Reuters.

В иске утверждается, что Роджер Тайр совершил «вопиющее должностное преступление» до того, как покинул Abbott. Компания заявила, что узнала о предполагаемых загрузках тысячи файлов в марте этого года.

Тайр работал в Abbott с 2012 по 2018 год, разрабатывал и «поддерживал существующие продукты Abbott, устраняя неполадки и решая проблемы». 

После ухода из Abbott Тайр работал в компании Better Nutritionals, на сайте которой он был указан как главный операционный директор.

Abbott требует возмещения денежного ущерба и выдачи судебного запрета, «запрещающего Тайру использовать или раскрывать коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Abbott».

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