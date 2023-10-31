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Abbott прекратит продажу...

Abbott прекратит продажу детских пробиотических смесей после предупреждения об опасности от FDA

31.10.2023
16:50
Николай Соколов
Abbott прекратит продажу детских смесей Similac Probiotic Tri-Blend после того, как FDA выразило обеспокоенность относительно их безопасности.
Фото: abbott.com

Abbott Laboratories решила прекратить продажи пробиотических смесей Similac Probiotic Tri-Blend, которые предназначены для госпитализированных недоношенных детей, об этом сообщает Reuters.

Компания приняла такое решение, после того как FDA выразило обеспокоенность тем, что недоношенные дети подвергаются риску смертельных заболеваний или инфекций, вызванных бактериями или дрожжами, содержащимися в пробиотиках.

«Этот продукт представляет собой неутвержденный новый препарат и нелицензированный биологический продукт, который продается с нарушением правил», — заявило агентство о пробиотическом продукте Abbott Similac.

Представитель Abbott заявил, что проблема касается Similac Probiotic Tri-Blend, который используется менее чем в 200 больницах в США, и что опасения агентства не относятся ни к одному из продуктов линейки детского питания компании, доступных в розничных магазинах.

По данным агентства, некоторые пробиотические продукты, используемые в больницах для предотвращения опасных для жизни бактериальных заболеваний, способствуют развитию инвазивных болезней. В 2023 году агентство зарегистрировало одну смерть ребенка после кормления подобного рода смесью.

В сентябре агентство выпустило аналогичное предупреждение калифорнийской компании Infinant Health. Продукт Infinant, продававшийся под брендом Evivo, был отозван компанией в добровольном порядке, и его больше нельзя купить в стране, сообщает FDA.

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