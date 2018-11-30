Actelion выплатит 360 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в нарушениях по программе Medicare

По версии ведомства, в 2014–2015 гг. Actelion использовала благотворительный фонд в качестве посредника для финансирования собственных расходов пациентов на приобретение препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии, в т.ч. Opsumit (macitentan) и Tracleer (bosentan), по программе Medicare.

Как отметил прокурор Эндрю Леллинг, такая практика не только является нарушением закона, но и подрывает структуру софинансирования расходов пациентов на лекарства по программе Medicare, инициированную конгрессом в целях недопущения резкого роста цен.

По словам прокурора, в 2014–2015 гг. рост цены на Tracleer почти в 30 раз превысил темп инфляции.

Actelion не признала своей вины. По словам представителя Actelion, компания соблюдает все законы в процессе своей деятельности. Она также подчеркнула, что расследование касается периода, когда компания еще была независимой. Johnson & Johnson приобрела Actelion в 2017 г. за 30 млрд долл.

На сегодняшний день сумма 360 млн долл. крупнейшей в рамках урегулирования обвинений в использовании благотворительных фондов для оплаты собственных расходов пациентов по программе Medicare.

В прошедшем году компания United Therapeutics («Юнайтид Терапьютикс») согласилась выплатить 210 млн долл. в рамках урегулирования аналогичных обвинений.

Ранее компании Jazz Pharmaceuticals («Джаз Фармасьютикалз») и Pfizer согласились урегулировать подобные обвинения за 57 млн долл. и 24 млн долл. соответственно.