Администрация Байдена потратит 1,5 млрд долларов на борьбу с опиоидным кризисом

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении грантов на сумму 1,5 млрд долл. для помощи американским штатам, территориям и индийским племенам в борьбе с опиоидым кризисом. Об этом сообщает CNBC.

Эти гранты помогут расширить доступ к врачебным услугам по восстановлению от зависимости, позволят штатам профинансировать программы предотвращения передозировок и повысят доступность одобренных FDA продуктов на основе налоксона (используются для лечения передозировок опиоидами).

В настоящее время существуют юридические барьеры, которые ограничивают доступ к налоксону в некоторых штатах. В других штатах препарат не всегда бывает доступен для наиболее уязвимых к передозировкам категорий пациентов. Reuters пишет, что сейчас больше шансов получить препарат имеют пациенты с ранее диагностированными фактами злоупотребления опиоидами с передозировкой, чем те, у кого передозировок ранее не было.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в прошлом году в США от передозировок умерло более 107 тыс. человек. По сравнению с 2020 годом число смертей, связанных с передозировками, увеличилось на 15%.

Байден также объявил о выделении дополнительных 12 млн долл. на финансирование правоохранительных органов в районах, наиболее пострадавших от незаконного оборота наркотиков. В апреле на эти цели уже выделили 275 млн долл.