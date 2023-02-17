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Аффилированное с АО...

Аффилированное с АО «Ланцет» юрлицо попало в реестр недобросовестных поставщиков

17.02.2023
13:38
Руслан Мавлиханов

ООО «Нависфарм», аффилированное с АО «Ланцет», внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

Аффилированное с АО «Ланцет» юрлицо ООО «Нависфарм» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом пишет telegram-канал «Право на здоровье». Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок.

«Нависфарм» 15 июля 2022 года заключила контракт с КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» на поставку севофлурана (жидкость для ингаляций 250 мл флакон № 6) на общую сумму около 275 тыс. руб. Однако не исполнила обязательства в полном объеме.

По данным СПАРК, компания на 100% принадлежит Антону Зыбину, который является генеральным директором АО «Ланцет» и владеет 50%-ной долей в дистрибьюторе.

Попадание компании в реестр уже помешало АО «Ланцет» в заключении небольшого контракта на поставку лекарственных препаратов. Согласно протоколу от 1 февраля 2023 года, с которым ознакомилось «Право на здоровье», компании отказали в поставках допамина в ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» на общую сумму 90,5 тыс. руб.

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