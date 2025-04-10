«Агарта» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в розничном сегменте

Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Лонч года. Розничный сегмент» стал препарат «Агарта» компании Gedeon Richter.

На победу также претендовали:

«Фарингоспрей» (Sun Pharma);

«Девилам»/ «Ламира» («Авексима»);

«Лумикрас» (Amgen);

«Питавастор» (Teva).

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. На протяжении пяти месяцев за лучших из лучших в индустрии голосовали: более 200 экспертов из бизнес-сообщества, свыше 3 000 фармацевтов и более 5 000 врачей.