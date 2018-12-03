Акции Johnson & Johnson упали после заявления Reuters о сокрытии информации о содержании асбеста в тальке

Опираясь на документы, связанные с продолжающимися судебными баталиями вокруг тальксодержащей продукции J&J, агентство Reuters сообщило, что в период с 1971 г. до начала 2000-х гг. менеджеры J&J, врачи и прочие лица обменивались внутри своего сообщества информацией об определенных испытаниях талька, результаты которых оказались положительными применительно к содержанию асбеста, но регуляторы не были ознакомлены с этими результатами.

J&J и юристы компании отрицали все утверждения сторон обвинения. В электронном сообщении для новостных служб вице-президент по взаимодействию со СМИ J&J Эрни Кневиц указал на то, что адвокаты истцов «преследовали личные финансовые цели» и что они «искажали исторические документы и намеренно создавали неразбериху в суде и в СМИ».

Тем не менее, заявления Reuters было достаточно для того, чтобы испугать инвесторов: акции J&J в пятницу утром упали на 10%.

J&J в течение нескольких лет отбивается от обвинений в том, что ее тальксодержащая продукция вызывает рак яичников и мезотелиому. Хотя эта продукция не является основной с точки зрения объемов продаж, она тесно связано с имиджем компании.

Компания уже понесла многомиллионные убытки в связи с указанными обвинениями, хотя в некоторых случаях удалось отправить дела в апелляционный суд.

Несмотря на все утверждения компании о том, что тальк безопасен, обвинители не сдаются: компании предстоит ответить еще на 11,7 тыс. обвинений по «тальковому делу».