Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Акционеры Novartis проголосовали...

Акционеры Novartis проголосовали за выделение Sandoz в отдельную компанию

19.09.2023
12:21
Николай Соколов
Акционеры компании Novartis проголосовали за выделение подразделения по производству потребительских товаров Sandoz в отдельную компанию.

Акционеры швейцарской Novartis проголосовали за выделение своего подразделения по производству непатентованных продуктов Sandoz в отдельную компанию, об этом сообщается на сайте производителя.

Накануне голосования на внеочередном общем собрании генеральный директор Sandoz Ричард Сэйнор заявил, что новая компания планирует в ближайшие два года выпустить на рынок как минимум пять новых биологических препаратов.

Стремясь повысить привлекательность Sandoz для инвесторов в преддверии ее дебюта на рынке 4 октября, Сейнор заявил, что его цель состоит в том, чтобы оптимизировать процесс разработки 25 новых биоаналогов. «Когда я присоединился [к компании в 2019 году], в разработке было менее восьми биологических препаратов. Сегодня их 25. И это путешествие будет продолжаться. Я буду счастлив, когда их количество превысит 30», — рассказал Сейнор в интервью Reuters.

Компания Sandoz является вторым по величине производителем биоаналогов в мире после Pfizer. Сэйнор заявил, что конкуренция с американским фармацевтическим гигантом, чье внимание сейчас сосредоточено на разработке новых препаратов, является «во многом» его целью.

О том, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения, которое занимается выпуском дженериковых препаратов, стало известно в октябре 2021 года. Среди причин называются высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.