Акционеры Novartis проголосовали за выделение Sandoz в отдельную компанию

Акционеры швейцарской Novartis проголосовали за выделение своего подразделения по производству непатентованных продуктов Sandoz в отдельную компанию, об этом сообщается на сайте производителя.

Накануне голосования на внеочередном общем собрании генеральный директор Sandoz Ричард Сэйнор заявил, что новая компания планирует в ближайшие два года выпустить на рынок как минимум пять новых биологических препаратов.

Стремясь повысить привлекательность Sandoz для инвесторов в преддверии ее дебюта на рынке 4 октября, Сейнор заявил, что его цель состоит в том, чтобы оптимизировать процесс разработки 25 новых биоаналогов. «Когда я присоединился [к компании в 2019 году], в разработке было менее восьми биологических препаратов. Сегодня их 25. И это путешествие будет продолжаться. Я буду счастлив, когда их количество превысит 30», — рассказал Сейнор в интервью Reuters.

Компания Sandoz является вторым по величине производителем биоаналогов в мире после Pfizer. Сэйнор заявил, что конкуренция с американским фармацевтическим гигантом, чье внимание сейчас сосредоточено на разработке новых препаратов, является «во многом» его целью.

О том, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения, которое занимается выпуском дженериковых препаратов, стало известно в октябре 2021 года. Среди причин называются высокая конкуренция на рынке и падение прибыли.