Акционеры Takeda одобрили сделку по приобретению Shire

За сделку проголосовали, по меньшей мере, 88% акционеров японской компании. Противникам сделки не удалось набрать необходимое количество голосов.

Сделка, которая еще должна быть одобрена акционерами Shire, позволит создать восьмую по объему продаж глобальную фармкомпанию. Takeda выйдет на рынок лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, на разработке которых специализируется Shire.

Ожидается, что голосование акционеров Shire, состоится в ближайшие часы.