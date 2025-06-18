«Акрихин» и «Активный Компонент» локализуют препараты для ССЗ и диабета

Президенты АО «Акрихин» и АО «Активный Компонент» Денис Четвериков и Александр Семенов заключили меморандум о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2025. Документ предполагает углубление сотрудничества по полному циклу локализации лекарственных препаратов, в первую очередь — для терапии сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, сообщили в пресс-службе «Акрихина».

Компании уже имеют опыт взаимодействия в антигистаминном и дерматологическом сегментах. С 2021 года объем контрактов между компаниями вырос в четыре раза. По оценкам, к 2030 году годовой объем продаж полностью локализованных препаратов «Акрихина» превысит 6 млрд руб., а общий объем — 25 млрд руб.

«Сегодня мы расширяем наше взаимодействие до уровня стратегического партнерства и планируем внедрять локальные субстанции на самых начальных этапах, начиная с разработки, биоэквивалентности и клинических исследований, если такие потребуются», — сообщил Четвериков.

«Это стратегический выбор, который делают российские производители. Выпуск медикаментов в России от фармсубстанции до готового лекарственного средства позволит обеспечить жителей нашей страны качественными современными препаратами», — заявил Семенов.