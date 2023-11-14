«Акрихин» провел ребрендинг

Компания «Акрихин» сообщила о смене логотипа. Фармпроизводитель провел ребрендинг впервые за 13 лет.

Главные цвета бренда – белый, синий и красный – не изменились, но стали более глубокими, плотными. Однако добавилась и дополнительная многоцветная палитра, которая позволит сделать фирменный стиль более ярким, говорится в пресс-релизе компании. Когда препараты в обновленных упаковках появятся в рознице, не сообщается.

«Форма логотипа, являясь его основой, напоминает таблетку – наиболее распространенную форму лекарственных препаратов. Закрученная в спираль линия логотипа символизирует постоянное движение вперед и активное развитие, а пересечение нескольких линий означает гибкость, на принципах которой основано партнерство с профессиональным сообществом, поставщиками и клиентами, российскими и зарубежными фармкомпаниями», — объяснили в компании.