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«Акрихин» провел ребрендинг

«Акрихин» провел ребрендинг

14.11.2023
17:45
«Акрихин» провел ребрендинг. С момента последней смены стиля компании прошло 13 лет. Когда препараты в обновленных упаковках появятся в рознице, не сообщается. 
Старый и новый логотип | Фото: «Акрихин»

Компания «Акрихин» сообщила о смене логотипа. Фармпроизводитель провел ребрендинг впервые за 13 лет. 

Главные цвета бренда – белый, синий и красный – не изменились, но стали более глубокими, плотными. Однако добавилась и дополнительная многоцветная палитра, которая позволит сделать фирменный стиль более ярким, говорится в пресс-релизе компании. Когда препараты в обновленных упаковках появятся в рознице, не сообщается. 

«Форма логотипа, являясь его основой, напоминает таблетку – наиболее распространенную форму лекарственных препаратов. Закрученная в спираль линия логотипа символизирует постоянное движение вперед и активное развитие, а пересечение нескольких линий означает гибкость, на принципах которой основано партнерство с профессиональным сообществом, поставщиками и клиентами, российскими и зарубежными фармкомпаниями», — объяснили в компании.

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