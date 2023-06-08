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«Активный Компонент» поставит...

«Активный Компонент» поставит субстанции на Кубу

08.06.2023
13:50
Маргарита Грошева

Российский производитель «Активный Компонент» в 2023 году будет поставлять три фармсубстанции на Кубу. К тому же стороны заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: acticomp.ru

«Активный Компонент» поставит субстанции кубинской компании «ФармаКуба», стороны заключили договор на общую сумму около 2 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Поставка должна пройти до конца 2023 года.

Как уточнил «ФВ» президент «Активного Компонента» Александр Семенов, в рамках договора компания поставит три субстанции для изготовления антибиотиков, антипсихотических и антигистаминных препаратов. По его словам, весь процесс подготовки и переговоров занял около четырех лет. Он также отметил, что компании было необходимо провести дополнительные климатические испытания, чтобы зайти на рынок Латинской Америки.

К тому же российский производитель и фармацевтическая промышленная группа Республики Куба «БиоКубаФарма» (куда входит «ФармаКуба») подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась на площадке выставки «Евразия — наш дом».

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в области исследований, разработки, производства, инвестирования и сбыта активных ингредиентов и их стандартных образцов для производства приоритетных лекарственных средств в России и на Кубе, а также в других странах, представляющих взаимный интерес.

Согласно договоренностям, компания «ФармаКуба» станет представителем «Активного Компонента» для реализации ее продукции на рынке Кубы, а также других латиноамериканских стран.

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