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Александр Жестков переизбран...

Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора Союза производителей БАД

Эксклюзив
28.05.2024
15:03
Екатерина Погонцева
Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище». В числе ключевых направлений деятельности союза на ближайшую перспективу он назвал защиту прав потребителей БАД и просветительскую деятельность.
Фото: Личный архив Александра Жесткова

Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» сроком на три года. Решение принято единогласно на общем собрании организации, сообщили «ФВ» в пресс-службе организации. 

В ближайшее время ключевыми направлениями деятельности будут:

  • решение вопросов недостоверного декларирования пищевой продукции;
  • регулирование интернет-торговли БАД (внесудебная блокировка, правила торговли);
  • разработка стандарта производства «Надлежащая производственная практика» (GMP);
  • отлаживание работы механизма маркировки БАД к пище;
  • применение БАД в рамках системы здравоохранения.
Жестков окончил фармацевтический факультет ПМГМУ им. Сеченова, а также магистратуру МГИМО по направлению «Право Европейского союза». Пост исполнительного директора «Союза производителей БАД» занимает с 2018 года. Саморегулируемая организация основана в 2008 году и объединяет более 30 компаний производителей и импортеров продукции категории БАД, которые совместно занимают порядка 60% аптечного сегмента рынка.

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