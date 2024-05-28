Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора Союза производителей БАД

Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» сроком на три года. Решение принято единогласно на общем собрании организации, сообщили «ФВ» в пресс-службе организации.

В ближайшее время ключевыми направлениями деятельности будут:

решение вопросов недостоверного декларирования пищевой продукции;

регулирование интернет-торговли БАД (внесудебная блокировка, правила торговли);

разработка стандарта производства «Надлежащая производственная практика» (GMP);

отлаживание работы механизма маркировки БАД к пище;

применение БАД в рамках системы здравоохранения.