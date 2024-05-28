Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора Союза производителей БАД
Эксклюзив
28.05.2024
15:03
Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище». В числе ключевых направлений деятельности союза на ближайшую перспективу он назвал защиту прав потребителей БАД и просветительскую деятельность.
Фото: Личный архив Александра Жесткова
Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» сроком на три года. Решение принято единогласно на общем собрании организации, сообщили «ФВ» в пресс-службе организации.
В ближайшее время ключевыми направлениями деятельности будут:
- решение вопросов недостоверного декларирования пищевой продукции;
- регулирование интернет-торговли БАД (внесудебная блокировка, правила торговли);
- разработка стандарта производства «Надлежащая производственная практика» (GMP);
- отлаживание работы механизма маркировки БАД к пище;
- применение БАД в рамках системы здравоохранения.
|Жестков окончил фармацевтический факультет ПМГМУ им. Сеченова, а также магистратуру МГИМО по направлению «Право Европейского союза». Пост исполнительного директора «Союза производителей БАД» занимает с 2018 года. Саморегулируемая организация основана в 2008 году и объединяет более 30 компаний производителей и импортеров продукции категории БАД, которые совместно занимают порядка 60% аптечного сегмента рынка.
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