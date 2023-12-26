Александр Кузин спрогнозировал повышение зарплат фармспециалистов в рознице

Зарплаты фармработников вырастут в обозримом будущем. Это связано с увеличением конкуренции среди аптек за специалистов с профильным образованием и повышением прозрачности рынка за счет введения федерального регистра фармацевтических и медицинских работников. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аптечной сети 36,6», член координационного совета РАФМ в ходе сегодняшнего закрытого заседания ассоциации, передает корреспондент «ФВ».

«Продолжающийся рост аптечных сетей — это аномалия. Мы сами в этом участвуем, но ждем, когда это прекратится. Такое увеличение количества точек в условиях небольшой доходности, которая есть на нашем рынке, не может долго продолжаться», — заявил он.

Сколько еще аптек может открыться в России? Предела нет, считает Кузин.

«И 100 тыс. аптек российский рынок, наверное, выдержит, но затем начнется обратный процесс. Будет еще хуже, будет еще больше банкротств, и к этому надо быть готовым», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, укрупнение, консолидация рынка приводит к тому, что на него приходят профессиональные финансовые участники («Сбер Еаптека»). Значит, требования к доходности розницы будут повышаться. С рынка будут уходить люди, которые тридцать лет назад начинали этот бизнес, и на него будут приходить профессиональные менеджеры, от которых совет директоров требует результатов, заявил Кузин.

«Запускается реестр фармработников. Далеко не во всех аптечных сетях работают люди с фармобразованием. И введение этого реестра вкупе с продолжающимся ростом новых точек приведет к увеличению фонда оплаты труда. Потому что за оставшихся первостольников будет более ожесточенная борьба. Это приведет к росту зарплаты в рознице», — сказал эксперт.