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Александр Кузин спрогнозировал...

Александр Кузин спрогнозировал повышение зарплат фармспециалистов в рознице

26.12.2023
18:20
Екатерина Погонцева
Рост аптечных сетей в России продолжится. Введение федерального регистра фармработников вкупе с увеличивающейся конкуренцией приведет к повышению зарплат. Такое мнение высказал генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин.
Фото: Екатерина Погонцева

Зарплаты фармработников вырастут в обозримом будущем. Это связано с увеличением конкуренции среди аптек за специалистов с профильным образованием и повышением прозрачности рынка за счет введения федерального регистра фармацевтических и медицинских работников. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аптечной сети 36,6», член координационного совета РАФМ Александр Кузин в ходе сегодняшнего закрытого заседания ассоциации, передает корреспондент «ФВ».

«Продолжающийся рост аптечных сетей — это аномалия. Мы сами в этом участвуем, но ждем, когда это прекратится. Такое увеличение количества точек в условиях небольшой доходности, которая есть на нашем рынке, не может долго продолжаться», — заявил он.

Сколько еще аптек может открыться в России? Предела нет, считает Кузин.

«И 100 тыс. аптек российский рынок, наверное, выдержит, но затем начнется обратный процесс. Будет еще хуже, будет еще больше банкротств, и к этому надо быть готовым», — спрогнозировал эксперт. 

По его словам, укрупнение, консолидация рынка приводит к тому, что на него приходят профессиональные финансовые участники («Сбер Еаптека»). Значит, требования к доходности розницы будут повышаться. С рынка будут уходить люди, которые тридцать лет назад начинали этот бизнес, и на него будут приходить профессиональные менеджеры, от которых совет директоров требует результатов, заявил Кузин.

«Запускается реестр фармработников. Далеко не во всех аптечных сетях работают люди с фармобразованием. И введение этого реестра вкупе с продолжающимся ростом новых точек приведет к увеличению фонда оплаты труда. Потому что за оставшихся первостольников будет более ожесточенная борьба. Это приведет к росту зарплаты в рознице», — сказал эксперт.

Персоны
Александр Кузин
генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6»

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